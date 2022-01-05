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這種菜煮火鍋堪稱絕配？ 網友激推：世界第一

聯合新聞網 / 綜合報導
火鍋示意照。圖／ingimage
火鍋示意照。圖／ingimage

天冷吃火鍋可說是深植在台灣人心中的「冬天必做清單」，一名網友表示近期一連吃了三間火鍋店，他表示三間店共通點都是有提供水蓮，讓他大喊「口感沒其他蔬菜比得上，堪稱最優質蔬菜」。

一位網友在PTT發文，他提到近期天氣轉冷，因此連吃了三間知名火鍋店，想不到三間店的共通點都有提供水蓮，原PO大讚水蓮脆爽的口感「根本沒其他蔬菜比得上，堪稱是最優質蔬菜了吧」。

貼文曝光後吸引不少鍾愛水蓮的網友回應，「水蓮超讚，空心菜第二」、「水蓮世界第一」、「脆脆的超讚」、「以前不敢吃，有次被要求吃以後才發現其實挺好吃的」。

不過也有人不認同「水蓮世界第一」，紛紛表示，「把茼蒿擺在哪」、「噁心，喜歡茼蒿跟苦瓜」、「竟然沒人說山芹菜，也好，這樣才夠我吃」、「最愛高麗菜」、「過貓才是懂吃人」。

火鍋 PTT

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