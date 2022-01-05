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蕭敬騰台語高唱「兩岸是一家」 網驚：作詞者竟是周杰倫的他
中國大陸對台宣傳新媒體「看台海」2日在微博上發表全新歌曲《我們同唱一首歌》MV，蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等歌手皆獻唱。影片一曝光，眼尖大陸網友發現該歌曲竟是周杰倫過去的御用作詞者方文山填詞，不僅讓台灣網友們大吃一驚，也大嘆「人民幣真香」。
蕭敬騰於2021年年末分別參與央視新年特別節目和江蘇衛視跨年晚會，並與女星袁婭維演唱《我們同唱一首歌》，其MV也在2日公開，歌曲更首度融入台語，而包括歐陽娜娜、陳立農及大陸歌手張杰也都參與其中。
眼尖大陸網友也發現，《我們同唱一首歌》找來周杰倫過去的御用作詞家方文山填詞，內容寫道「落葉歸根是唐山」、「海峽兩岸從來是一家」、「都擁有同祖先的名字」等，MV更在大陸福建、台灣兩地取景，製造兩岸遙望的情境。
消息傳回PTT論壇，不少鄉民驚訝問道「方文山也去中國發展了嗎？」，也大酸「人民幣真香」、「人家講的海峽另一邊說不定是美國阿」、「等你回花蓮跨年」、「原形畢露而已」。
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