快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭敬騰台語高唱「兩岸是一家」 網驚：作詞者竟是周杰倫的他

聯合新聞網 / 綜合報導
歌手蕭敬騰。圖／喜鵲娛樂提供
歌手蕭敬騰。圖／喜鵲娛樂提供

中國大陸對台宣傳新媒體「看台海」2日在微博上發表全新歌曲《我們同唱一首歌》MV，蕭敬騰歐陽娜娜、陳立農等歌手皆獻唱。影片一曝光，眼尖大陸網友發現該歌曲竟是周杰倫過去的御用作詞者方文山填詞，不僅讓台灣網友們大吃一驚，也大嘆「人民幣真香」。

蕭敬騰於2021年年末分別參與央視新年特別節目和江蘇衛視跨年晚會，並與女星袁婭維演唱《我們同唱一首歌》，其MV也在2日公開，歌曲更首度融入台語，而包括歐陽娜娜、陳立農及大陸歌手張杰也都參與其中。

眼尖大陸網友也發現，《我們同唱一首歌》找來周杰倫過去的御用作詞家方文山填詞，內容寫道「落葉歸根是唐山」、「海峽兩岸從來是一家」、「都擁有同祖先的名字」等，MV更在大陸福建、台灣兩地取景，製造兩岸遙望的情境。

消息傳回PTT論壇，不少鄉民驚訝問道「方文山也去中國發展了嗎？」，也大酸「人民幣真香」、「人家講的海峽另一邊說不定是美國阿」、「等你回花蓮跨年」、「原形畢露而已」。

《我們同唱一首歌》MV在2日公開，歌手蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等皆獻唱。圖／翻攝自看台海微博帳號
《我們同唱一首歌》MV在2日公開，歌手蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等皆獻唱。圖／翻攝自看台海微博帳號

跨年晚會 人民幣 央視 蕭敬騰 歐陽娜娜 方文山

相關新聞

連開八袋超商福袋內容物都一樣？網曝挑選原則

年節將至，許多超商也順勢推出福袋商品。有民眾在開賣第一天就前往搶購試手氣，沒想到連開八袋，竟然都是同樣的內容物。他將結果在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發表後，引起網友熱烈討論福袋該如何購買，有網友也點出秘訣「要看編號」。

蕭敬騰台語高唱「兩岸是一家」 網驚：作詞者竟是周杰倫的他

中國大陸對台宣傳新媒體「看台海」2日在微博上發表全新歌曲《我們同唱一首歌》MV，蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等歌手皆獻唱。影片一曝光，眼尖大陸網友發現該歌曲竟是周杰倫過去...

要體面實用…2千元尾牙獎品送啥好？網全推這項：其他垃圾

歲末年終，又到了各公司舉辦尾牙的時節，辛苦工作一年後，員工們最期待的便是在尾牙餐會上抽中頭獎。一名網友表示公司尾牙在即，但仍剩下價值最多2千元的伍獎尚未準備好，想不到...

他被店員推銷汽油精好奇「有用嗎？」 網曝1關鍵：比較順

到加油站加油時，店員會詢問是否要購買汽油添加劑，可將引擎內部的積碳現象去除，但不少人也好奇是否真的對愛車有幫助。一名網友表示，去加油時常常被店員推銷而買了汽油精，於是想問問，「汽油精到底有沒有用啊？」，引起不少網友熱議。

熱炒點哪道菜才內行？ 前員工曝：師傅都說「這道」必考

平價熱炒店菜色豐富又多樣，常讓人不知該從何點起，一位網友想知道到熱炒店要點什麼才內行，發文問大家「一家合格的熱炒店要點什麼才能看出師傅的手藝？」貼文引來老饕直接點名「金沙系列」。

竹科男PO一家三口月支出明細 網讚伙食費好省：怎麼做到的

家庭消費支出應該多少才算合理呢？每個人情況都不一樣。不過歲末年終，仔細回頭檢視自己以往的理財消費習慣，如果有發覺不對勁的地方，也許新的一年可以重新調配。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。