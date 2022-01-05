熱炒點哪道菜才內行？ 前員工曝：師傅都說「這道」必考
平價熱炒店菜色豐富又多樣，常讓人不知該從何點起，一位網友想知道到熱炒店要點什麼才內行，發文問大家「一家合格的熱炒店要點什麼才能看出師傅的手藝？」貼文引來老饕直接點名「金沙系列」。
一位網友在《PTT Gossiping》板以「熱炒店要點什麼才內行？」為題發文表示，平價熱炒店菜單品項一列就是數十種，想知道該點哪道菜才能看出師傅的手藝是否合格？他自己認為是炒飯、鳳梨蝦球，想知道其他人的看法。
貼文一出，許多人留言點名「金沙系列」、「金沙系列可以看出一間熱炒店能不能吃」、「金沙蝦球」、「蝦仁滑蛋、金沙豆腐」、「金沙豆腐，個人覺得這道必點」、「金沙中卷」、「點水蓮看有沒有青」、「高麗菜。熱炒的真的都特別好吃」、「宮保雞丁、客家小炒、炒海瓜子、三杯中卷，基本上有這四道我會點」。
到底哪道菜可以看出師傅手藝，一位前熱炒店員工回應，「之前打工，師傅說考試都考蔥爆牛」，另有人認為「外行都愛點鳳梨蝦球」、「真的是炒麵炒飯，這兩個難吃，這間店大概所有菜都難吃」、「熱炒沒有風向菜」。
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