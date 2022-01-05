麥當勞怎麼點最划算？ 網推「這組合」不貴又吃得飽

由於原物料上漲及國際運費高昂，受到民眾喜愛的麥當勞速食也在去年11月調漲部分產品價格，有愛吃速食的網友好奇問「現在去麥當勞都怎麼點才划算？」貼文一出，不少人建議可以善用「1+1」及甜心卡優惠點餐，價格不貴又吃得飽。

一位網友在《PTT Gossiping》板發文寫道，「本肥宅在新竹市，不吃麥當勞很難活下去」，但現在麥當勞漲價了，連A01的振興優惠券都沒了，問大家「現在去麥當勞都怎麼點才划算啊？」

貼文一出，眾人紛紛提供省錢點餐方法，「甜心卡配1+1=50」、「兩份1+1夠了吧，不夠再一份」、「1+1點4個漢堡喝白開水」、「2組甜心=8塊雞+小薯+大可=98」，還有人建議利用「App抽買一送一」。

其實，之前就有網友發現，利用麥當勞發行的甜心卡買一送一的組合優惠，再單點漢堡主食，總價比套餐更便宜，「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的」、「套餐一直都是最貴的，甜心卡+1+1才是王道」。