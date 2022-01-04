過年挫咧等？他見疫情走向喊「自律一點」 這類人防疫最鬆散

台灣疫情拉警報，隨著北市防疫旅館爆發群聚感染，又出現4例本土確診，引發國人關注。就有PTT網友發文質疑台灣人是否防疫鬆懈，認為「疫情照這樣下去感覺又要爆了，可以自律一點嗎？」，貼文一出掀起討論。

中央流行疫情指揮中心4日公布，國內新增4例本土、30例境外移入確診病例。其中本土個案3人是桃機工作人員，曾搭同班交通車。而另1人是防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，目前判斷足跡單純。

由於桃機員工染疫事件擴大，加上春節連假不到一個月就到來，就有PTT網友憂心表示，「照這樣下去感覺又要爆了，台灣人自律一點可以嗎？不要讓辛苦的防疫團隊頭痛好嗎？你各位是不是不想回家過年啊」。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「我一直都很自律好嗎！」、「才這麼一點點，想想後面春節吧！」、「台灣人爽好幾個月了，乖乖自主封城吧」、「恭喜，跨年那一波出去玩的，抓穩囉」。但也有網友認為近來防疫鬆懈很多，尤其是有些民眾想要抽菸，乾脆不戴口罩趴趴走，「不意外啊，現在常看到菸蟲直接口罩不戴欸」、「有人出結帳檯後，口罩拉下來邊走邊掏菸呢」、「有些人急著抽菸不戴口罩，多不怕死」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康