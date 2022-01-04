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蝦皮店到店開始收19元運費 網友支持：避免奧客濫用免運

聯合新聞網 / 綜合報導
「蝦皮店到店」起初祭出門市取貨免運的優惠，不過自元旦起，買家或賣家需要支付新台幣19元運費。 中央社
「蝦皮店到店」起初祭出門市取貨免運的優惠，不過自元旦起，買家或賣家需要支付新台幣19元運費。 中央社

蝦皮店到店剛成立時，免運優惠吸引許多民眾網購。不過，官方在元旦（2022年1月1日）開始實施運費19元，引起網友關注。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，蝦皮自元旦開始收取店到店的運費費用，不過目前有過渡期，買滿99元就可以享有蝦皮店到店的免運活動。原PO說，只好先領優惠，不能跟錢過不去。

消息、貼文一出，許多網友認為蝦皮店到店收取運費合理，「收19塊也不貴啊」、「蝦皮給蠻多免運券，我每個月都用不完」、「只要蝦皮店運費不超過40我都會買單，但超過的話，還是便利商店比較方便啦」。

也有網友支持設立運費，可以避免某些顧客濫用，「很好啊，奧客一堆，本來就該收錢」、「贊成收錢，不然真的一堆人免費當隨便亂寄，而且一個禮拜也給了10張免運券，夠用了」、「找一個包裹需要20分鐘，其實時間也是成本！我不希望取貨需要排隊半小時以上變成常態！正常收運費！」

不過，有員工透露，收費後仍然有不少民眾下單購買，「店員在此喔，客人不會少的，貨一樣多啦，一樣加班到半夜」；也有網友認為，蝦皮店到店的物流、模式仍未成熟，寧願選擇超商物流，「店到店爛成那樣，運費19我也不要用」。

奧客 蝦皮購物

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