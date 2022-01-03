火鍋店提供薄荷糖？ 顧客誤食濃縮毛巾 網驚：超危險！

有些火鍋店會附贈薄荷糖，方便顧客清除口腔味道。一名網友提及，跨年吃火鍋時，發現桌上有一顆白色圓錠，吃下卻被服務人員阻止，原PO知道真相後，惹來餐廳顧客譏笑，但也有不少網友回應「很危險」，引起熱議。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，在火鍋店誤以為桌上的白色圓錠是薄荷糖，因此在買單時吃下，不僅沒味道，而且有點咬舌頭，但下一秒卻被服務人員阻止，原來該白色圓錠是濃縮毛巾。原PO說，此舉惹來其他顧客的譏笑，也感嘆「幸好它沒膨脹，不然可能活不到2022了」。

許多網友留言「太酷了吧，我到現在才知道有這種濃縮毛巾」、「如果我看到應該也是傻傻的拿來吃」、「有一些導遊也會帶這個送給遊客，因為只要加水就會變濕紙巾」、「吃飯還要特別加水， 太神奇了吧，真的好像薄荷糖，那個可以撕的鋸齒狀包裝」。

不過，有網友認為事態嚴重，如果小朋友誤食，後果將不堪設想，「我昨天也以為這個是糖果，直接給他咬下去，牙齒差點往生」、「好危險，服務人員應該在點餐的時候告知一聲，以免真的有小朋友誤食，尤其還是很容易不小心直接吞下去的大小，膨脹速度不清楚有多快，但若在體內塞住後果不堪設想」；也有網友建議，包裝應該標示清楚用途，「至少它的包裝外面也要寫這個是毛巾吧」、「餐廳發給小朋友的話很容易誤食吧，我認為所有濃縮毛巾的包裝有必要像乾燥劑一樣標示：請勿食用」。