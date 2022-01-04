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看了就想逃！網友最討厭的蔬菜 香菜、茄子、苦瓜入列
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友提及排斥之「蔬菜」話題，調查網友熱議的討厭蔬菜種類有哪些。
天天攝取適當蔬果的份量，可促進身體健康及預防慢性疾病。不過，有些蔬菜的味道、口感令人難以接受，實在無法吃下肚，每每看到都想趕緊挑掉，現在就一起來看看有哪些是網友害怕的蔬菜吧！
香菜才不香！網友：味道竟像XX 茄子口感像肥肉令人不敢恭維
觀察網友「最害怕的蔬菜」討論可以發現，「香菜」高居聲量第一名，許多網友表示香菜名字取錯了，提到「香菜到底哪裡香，很臭」、「味道吃起來很像肥皂」、「有蟲味」等等，認為香菜的味道與食物不搭，直呼完全無法接受，相關話題引起熱烈討論。
「茄子」則是因為吃法受到熱議，有網友說到「便當內的茄子，都煮到軟軟的很噁心」，表示煮熟的茄子的口感「很像肥肉」而難以接受，然而也有人認為關鍵是料理的方式，表示「(茄子)會炸的很好吃，不會炸的就超油、很噁心」、「烤茄子很好吃」、「不要煮的軟爛軟爛其實很好吃」等。
同樣以氣味而令人無法接受的「苦瓜」、「韭菜」也有許多討論，提到「苦瓜就是苦啊，到底怎麼吃」；而韭菜時常作為水餃的內餡，引起民眾疑問「到底哪裡好吃，嘴巴味道都揮之不去欸」、「吃完臭一整天」。
日本料理中常見的配菜「紅蘿蔔」、「秋葵」、「青椒」，也令不少網友不敢恭維，紛紛表示「紅蘿蔔好生，真的不行」、「秋葵那個黏黏的液超可怕」，直言真的無法接受它們的存在。
總結來看，網友所排斥的蔬菜，多半具有較特殊的氣味或口感，不過其實蔬菜都富有豐富的營養價值，也許下次可以試試不同料理方式，再次嘗試！
觀看原文→ https://bit.ly/32HXfhh
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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