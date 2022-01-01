嗨翻跨年舞台！羅志祥表演可以給幾分？網跪：超過一百分

小豬羅志祥2年前和周揚青分手，遭到毀滅性爆料，形象毀滅，演藝事業也跌落谷底，昨天他受邀到家鄉花蓮跨年晚會壓軸演出，連續唱跳30分鐘嗨翻全場，網友更喊羅志祥的表現，「超過一百分」。

網友在PTT八卦版發文說，看了整晚各地看到想睡覺的串燒情歌，亞洲空幹王小豬一上台的舞曲就嗨翻全台灣，不得不說他的舞台表演還是很好，想問大家，「羅志祥今晚的表演可以給幾分？滿分一百分的話」。

此文一出大家也熱議，「真的算是全台灣最會跳舞的藝人了...」、「超過一百分」、「唱跳合起來可能真的沒人能超過」、「真的是滿分，看出來他很努力」、「連唱三首有夠強」、「功力還在，有點誇張」、「這個年紀這樣跳 ，真的猛」、「亞洲舞王當之無愧」。

不過也有認覺得，「沒出事不會在台灣」、「都只有這場了，跳舞跳成這樣...」、「他剛剛幾句現場有點可怕」、「直接不看」、「早知道去睡覺了」、「坦白說，有點尬」、「復出作當然要認真，不過根本不想看到他了」。