跨年夜待送餐「堆積如山」 外送員一看腳軟：預估明年才會到

昨晚是跨年夜，除了參與跨年晚會以外，不少民眾會選擇在家一邊吃外送美食，一邊看電視轉播，不過餐廳跟外送員在這種節日，可說是「忙翻了」，一位外送員PO出速食店的待送餐點，數量多到整個五層架子都被堆滿，讓外送員直呼「預估於2022送達」。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出一張待送餐點照，喊出「我不行了，預估於2022送達」，只見四層與五層的兩個架子上，都堆滿了外送的餐點，超多的餐點難怪讓外送員直呼「不行了」。

貼文曝光後，有網友笑稱「到手時，餐點都涼了！」、「這量看了就腳酸」、「真的要明年才收的到了」、「跨年跟除夕夜最可怕」、「明天早餐有著落了」、「去年的披薩送達已經過期一年了」。

還有客人分享「聽到門市人員說，外送要等一個半小時，自取只要半小時」、「我今天去取貨，另一個進來要點餐，店員說等3小時可以嗎？層架上都是滿滿的pizza」、「等到懷疑人生」、「2022了，請問都已送達了嗎」。