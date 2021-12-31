快訊

韓國瑜復出！台南韓粉1月2日包車挺顏寬恆、韓國瑜

路邊50元愛心餅乾到底該不該買？網一面倒大推曝唯一缺點

聯合新聞網 / 綜合報導
餅乾示意圖。 圖／PIXABAY
餅乾示意圖。 圖／PIXABAY

在台灣運輸樞紐、人潮聚集地，常能見到有人穿著背心、拿著籃子，向人叫賣愛心餅乾，也常能見到有人向他們購買，但有女網友購買後，向家人分享心得卻被批浪費，難過之餘上網尋找同好，意外發現不少人都表示「必買」，更有人透露愛心餅乾的唯一缺點。

原PO表示，自己搭車時經過轉運站，偶爾會看到有人在賣愛心餅乾，通常是台式馬卡龍之類的小西點，有時也有餅乾類的食物，她若看到喜歡的口味就會買來吃，雖然一包50元價格略高，但有幫到人心情很好，食物味道也好吃讓她覺得很值得。

然而家人與男友聽說後，卻一致認為「浪費錢」，更表示「天氣冷他們下班就會回家了」，不用原PO掏錢讓他們早點回家休息，讓原PO很受傷，上網發文取暖，想知道有沒有人和她一樣，看到就會買，或認為愛心餅乾根本就是在騙錢？

文章釣出許多同好，紛紛表示「必買」、「經過會買，必推」、「他的馬卡龍滿大一包的，50元不算貴」、「慈善餅乾好吃，尤其喊大哥哥姐姐的熊米屋」、「手工餅乾很好吃，當做是捧場讓孩子們有自信、自食其力的機會」、「如果是有老師帶著賣的，我都會買」、「他們喊的超認真耶，有經過就會買」。

有人則建議除了買餅乾，也可以多跟他們交流，「買的時候如果時間允許，可以跟他們講個兩句話，他們出來工作的目的是為了不要退化太快」、「其實他們主要不是賣餅乾，是要小孩跟人群接觸，學會表達自己，如果將來父母不在了，才能自力更生。不買沒關係，可以跟他們打招呼就好，就算說說話，對他們都是種成長」。

也有網友透露「之前跟其中一個妹妹聊過，他們好像都每天從基隆坐車來台北賣餅乾，再回去基隆」，同時也大讚餅乾好吃、態度又好，但也透露愛心餅乾的唯一缺點：「太好吃曾經一個月花了2000塊買餅乾，一個月胖了5公斤」。

愛心

延伸閱讀

超商福袋「超值商品」開箱！內行曝1挑選秘訣 網：照做後賺到

關東煮內出現「白色棉花糖」？網友揭曉真名：去日本必吃

她從男友外套摸出「陌生手機」 解鎖驚見「多人同樂」影片

馬鈴薯切開見黑圈環繞 他嚇問「能吃嗎」引網歪樓：好市多也賣水晶洞？

相關新聞

路邊50元愛心餅乾到底該不該買？網一面倒大推曝唯一缺點

在台灣運輸樞紐、人潮聚集地，常能見到有人穿著背心、拿著籃子，向人叫賣愛心餅乾，也常能見到有人向他們購買，但有女網友購買後，向家人分享心得卻被批浪費，難過之餘上網尋找同好，意外發現不少人都表示「必買」，更有人透露愛心餅乾的唯一缺點。

另一半有沒有去酒店？老司機曝「3招抓包」 網驚呼：太厲害

雖說信任是男女關係維持很重要的一環，但如果另一半常常上酒店，其實是有跡可循的。就有一名網友發文分享，3個小技巧就可以知道「男人有沒有去酒店」，貼文一出，讓網友驚呼「你怎麼那麼厲害」。

全台灣夜市賣得都一樣？ 鄉民只推「北部這間」：道地又實惠

夜市是台灣相當具有代表性的文化特色，不過有網友認為，其實全台灣的夜市販售品項都大同小異，甚至可說是毫無新創概念可言，也看不見各縣市的地方特色差異，讓他相當失望，話題引發熱議。

麥當勞外送單16個套餐「能拆開下單嗎」 網友：不能怪客人

外送員常常前後座都塞滿外送箱，只為了一趟可以多送點餐，不過外送箱容量有限，如果訂單量太多，恐怕不是一趟車程能解決的。日前一名外送員指出，他接到一張「16個套餐」的訂單，擔心機車裝不下這麼多餐點，抱怨「這位客人能拆開下單嗎？」對此，網友解釋「不能怪客人，因為客人真的不知道要拆單」。

塑膠椅中間為何設計孔洞？ 內行揭「4實用功能」：不開洞不行

不少活動經常會使用收納方便、搬動容易又耐用的「塑膠椅」供來賓坐下休息。而近日有網友就透露，雖然從小到大都經常看見塑膠椅出現，卻從來不知道塑膠椅中間總有「孔洞」的用途與功能，好奇詢問背後原因。話題曝光後，釣出許多內行人出面解答。

150萬元入帳！長榮海運員工笑領年終 網哭：怎麼都不是我的公司

長榮海運今（30日）發放年終獎金，受惠於疫情，長榮集團今年獲利甚多，不少員工透露年終獎金「40個月」，百萬獎金羨煞眾人。網友看了直呼「求內推，可以直接退休了」，還有人稱讚長榮集團是「航運業的台積電」，大讚「可以直接少賺3年，要怎麼入職？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。