路邊50元愛心餅乾到底該不該買？網一面倒大推曝唯一缺點

在台灣運輸樞紐、人潮聚集地，常能見到有人穿著背心、拿著籃子，向人叫賣愛心餅乾，也常能見到有人向他們購買，但有女網友購買後，向家人分享心得卻被批浪費，難過之餘上網尋找同好，意外發現不少人都表示「必買」，更有人透露愛心餅乾的唯一缺點。

原PO表示，自己搭車時經過轉運站，偶爾會看到有人在賣愛心餅乾，通常是台式馬卡龍之類的小西點，有時也有餅乾類的食物，她若看到喜歡的口味就會買來吃，雖然一包50元價格略高，但有幫到人心情很好，食物味道也好吃讓她覺得很值得。

然而家人與男友聽說後，卻一致認為「浪費錢」，更表示「天氣冷他們下班就會回家了」，不用原PO掏錢讓他們早點回家休息，讓原PO很受傷，上網發文取暖，想知道有沒有人和她一樣，看到就會買，或認為愛心餅乾根本就是在騙錢？

文章釣出許多同好，紛紛表示「必買」、「經過會買，必推」、「他的馬卡龍滿大一包的，50元不算貴」、「慈善餅乾好吃，尤其喊大哥哥姐姐的熊米屋」、「手工餅乾很好吃，當做是捧場讓孩子們有自信、自食其力的機會」、「如果是有老師帶著賣的，我都會買」、「他們喊的超認真耶，有經過就會買」。

有人則建議除了買餅乾，也可以多跟他們交流，「買的時候如果時間允許，可以跟他們講個兩句話，他們出來工作的目的是為了不要退化太快」、「其實他們主要不是賣餅乾，是要小孩跟人群接觸，學會表達自己，如果將來父母不在了，才能自力更生。不買沒關係，可以跟他們打招呼就好，就算說說話，對他們都是種成長」。

也有網友透露「之前跟其中一個妹妹聊過，他們好像都每天從基隆坐車來台北賣餅乾，再回去基隆」，同時也大讚餅乾好吃、態度又好，但也透露愛心餅乾的唯一缺點：「太好吃曾經一個月花了2000塊買餅乾，一個月胖了5公斤」。