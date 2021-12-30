長榮海運年終40個月 網求內推：想轉行了

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運今年發放40個月年終獎金，羨煞眾網友。圖／聯合報系資料照
長榮海運今年發放40個月年終獎金，羨煞眾網友。圖／聯合報系資料照

長榮海運今（30日）發放年終獎金，受惠於疫情，長榮集團今年獲利甚多，不少員工透露年終獎金「40個月」，百萬獎金羨煞眾人。網友看了直呼「求內推，可以直接退休了」，還有人稱讚長榮集團是「航運業的台積電」，大讚「可以直接少賺3年，要怎麼入職？」

今年長榮航運員工平均年終40個月，多數員工領到百萬獎金，如果是主管職位，薪水本身破10萬元，年終可領到82個月，相當於1千萬的年終獎金。網路上也有許多人貼出「入帳通知」，其中一張圖片顯示「銀行通知入帳150萬元」，另一張通知「帳戶入帳5萬9千698元薪資，以及200萬的薪資獎金」，令眾網友直呼「是不是該轉行了？」

消息曝光後，引爆PTT網路話題，最多人直呼「羨慕」、「想轉行」，不少留言喊「怎麼都不是我的公司」、「該轉行了」、「看完有相對被剝奪感」、「40個月是什麼概念」、「求內推，拜託」、「超羨慕，選錯行業」、「房子頭期款有了」、「問了在裡面的朋友，直接領到36個月，爽翻」、「好爽，靠疫情賺錢的行業」。

還有人計算後發現，月薪不高還是可破百萬年薪，直言「月薪三萬的，年薪就有120萬耶，月薪5萬就年終200萬，好可怕」、「底薪2萬5，至少百萬起跳」、「經理級不就300-400萬？」、「連助理都拿到百萬」、「40個月基本薪資都破百萬」。

有網友透露「長榮一直都很大方，外加今年股價大爆發，員工們都賺翻了」、「要進長榮航運，都要經過履歷初審、筆試、面試、體檢」。據了解，長榮海運年終獎金平均40個月，一般專員38個月，新進員工也可領35個月，陽明海運則是領8個月的年終，會在2021年財報出來後，再補發一筆員工紅利。

長榮 薪資

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