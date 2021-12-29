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超狂大媽在4公尺魚缸「游泳、撈魚」 網笑瘋：以為是游泳比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日突然翻到媽媽以前跳進魚缸裡撈魚的影片，影片曝光後，引起不少網友熱烈討論。圖／取自微博影片
一名網友近日突然翻到媽媽以前跳進魚缸裡撈魚的影片，影片曝光後，引起不少網友熱烈討論。圖／取自微博影片

大多數民眾養寵物會以狗或貓為主，但其實也有不少人喜歡養魚，甚至還會買造景裝飾品放進魚缸，增添美感。一名網友近日突然翻到媽媽以前跳進魚缸裡撈魚的影片，影片曝光後，引起不少網友熱烈討論。

根據「長沙政法頻道」報導，一名住在大陸山東省濟寧市的女網友近日突然翻到媽媽以前在自家魚缸「沉浸式撈魚」的影片，畫面中只見，身穿泳衣、泳鏡及泳帽的媽媽一手撐著強化玻璃，另一手拿著小撈網在魚缸裡試圖撈眼前兩條逃竄的小魚，網友則透露，魚缸一整面牆大概4公尺多，是水電分離的也有定期消毒，所以裡面很乾淨，但家人已決定不再讓媽媽進去。

網友紛紛笑瘋，「第一眼看還以為是什麼游泳比賽」、「阿姨肺活量可以」、「撈魚是假，想游泳是真～」、「大冬天看到這個瑟瑟發抖」、「為啥不在家買個撒網呢」，不過有網友則認為原po在炫富，「你以為她在撈魚，其實她在炫富」、「這是什麼大戶人家」、「一整面牆魚缸的豪宅」。

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