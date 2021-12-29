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「竹竹合併」怎麼不和苗栗？網嘆政治因素：選舉考量

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹市長林智堅拋力推新竹縣、市合併，發揮「1+1>2」的優勢，鬆綁發展束縛。 圖／擷自林智堅臉書
新竹市長林智堅拋力推新竹縣、市合併，發揮「1+1>2」的優勢，鬆綁發展束縛。 圖／擷自林智堅臉書

近期「新竹縣市合併升格」議題，在政壇吵得火熱，目前是該採「竹竹併」，還是連苗栗一起加入成「竹竹苗併」，都引發熱烈討論。對此便有網友納悶，如果真的是採竹竹合併，這樣排除苗栗的行為非常不公平，更點出納入苗栗的3大優勢，直言「為了國家經濟發展，不是更該竹竹苗合併？」

原PO在PTT上以「新竹為什麼不跟苗栗合併？」為題舉例，如果是竹竹苗一起合併，苗栗能夠提供的3大優勢分別是：足夠的人口、緩解交通及房價。他說明，因為苗栗擁有足夠的人口，讓人口數可以直接達到升格的125萬門檻，還可以在交通常常爆炸的竹科提供更多能設廠的地方，讓竹科的人潮分散，交通就不會這麼常堵塞。

此外，他也指出，在竹科上班的人才有房子可以買，但新竹房價已經漲到快看到台北士林的車尾燈了，但苗栗還有一些房價還在可接受狀態。「至少可以想到這三點，想不懂有什麼理由要排擠苗栗」原PO說明，如果真的是為了國家經濟發展，「不是更應該竹竹苗合併嗎？還是個人利益勝過國家經濟？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「一直講為了竹科，然後漏掉苗栗，苗栗是XX沒有竹科廠區嗎？」、「不想併苗栗又想升格，就只能不要臉修法」、「一個北部塞了四都，真的很誇張」、「就是因為選不贏才不併，扯負債笑死」、「如果要考量未來發展，苗栗是應該要併的，這樣對科技之都才有足夠發展腹地」、「苗栗有水有地有人，剛好符合台積電需求，不懂為何不一起併」。

但也有網友認為，此舉是有政治考量，「吃相超難看！一切都選舉考量啦！什麼產業發展都是幹話」、「併了民進黨選不上啊」、「選票考量」、「苗栗併進去，某黨還用選嗎？平白送給對手」、「選舉啊，你以為他們真心想發展哦」、「因為選舉不利某黨」、「誰要娶一個不支持黨的縣市」、「選舉考量，併了就輸ㄧ席了」、「竹竹苗併下去，藍穩贏」。

新竹 民進黨 縣市合併 PTT

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