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IKEA威靈頓牛排回歸！她興奮切開卻傻眼 網笑翻：下顎突然痠

聯合新聞網 / 綜合報導
「威靈頓牛排」是以酥皮覆蓋牛排一起烘烤的英國名菜。示意圖／ingimage
「威靈頓牛排」是以酥皮覆蓋牛排一起烘烤的英國名菜。示意圖／ingimage

英國名菜「威靈頓牛排」是將酥皮覆蓋在牛排外層後烘烤而成，酥脆口感搭配鮮甜多汁的牛肉，受到不少人喜愛。有民眾就分享，自己最近在連鎖家具賣場IKEA看見菜單上新增這道料理，便基於好奇點了一份，沒想到切開後卻相當失望，實拍照片曝光後也笑翻許多網友，引起討論。

一名女網友在Dcard發文表示，日前她突然很想吃IKEA的餐點，結果動身前往後，剛好發現菜單推出了新料理，其中有道還是鼎鼎大名的威靈頓牛排，為了秉持嘗試的精神，她決定點來一份嚐鮮。

不過，餐點上桌後，她切下第一刀就覺得不太對勁，原來是牛排的熟度有別於印象中的西餐常見的三、五分熟，而是整塊全熟。她形容，雖然調味不差，但熟透的牛排口感實在太柴，根本咬不動。

原PO貼出當天用餐的照片。圖擷自dcard
原PO貼出當天用餐的照片。圖擷自dcard

她貼出當天拍的餐點照，從畫面中可以看見，盤中的牛排從中間切了一刀，牛肉的剖面顏色呈現深咖啡色，周圍也沒有一絲血水，看起來確實乾柴難嚼。原PO最後也大嘆，其實IKEA好吃的食物很多，只是自己不知為何總是點到雷品。

文章曝光後，網友們看了照片也紛紛笑翻，直呼「原PO是不是還在嚼」、「我隔著螢幕都感受到了肉乾的滋味」、「是買到月餅了吧」、「像巧克力冰淇淋月餅」、「這不是巧克力泡芙嗎」、「感覺超讚，最愛吃泡芙了」、「突然覺得下顎一陣痠」、「這感覺丟垃圾桶會有聲音欸」。

IKEA Dcard

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