朋友結婚沒宴客另請吃飯 她糾結「該包紅包嗎 」網：確定是朋友？

結婚宴客是件麻煩事，不但有一堆繁文縟節，這兩年還多了防疫問題，不少新人因此選擇不宴客只登記。有位網友在PTT女孩板發文，朋友結婚不辦婚宴，卻說想請以前的好同學一起吃個飯，好好聊天，原PO好奇詢問「這樣...要準備紅包嗎？」

原PO表示，之前有朋友問新娘「不辦婚宴豈不是收不到紅包？」，當時新娘回答「收得到啊」。原PO恍然大悟，原來是這招。她質疑，新人可能只花小錢（500元/人)就能換到紅包(1200元/人)，請朋友吃飯目的，是否只是要變相收紅包？

網友傻眼，「會問這種問題的...是朋友嗎？」、「感情沒那麼好的直接婉拒啊，不用這麼多小劇場」、「這麼在意你就不要去」、「好朋友在乎紅包？當你朋友也真累」、「回推文感覺只是普通朋友，有疑慮就別参加了」、「婚宴也是包的比吃的多啊！你好計較」。

過來人分享經驗，「我婚宴不收禮，出社會的同學有買酒之類的，沒出社會的也很有心，去畫婚紗照似顏繪、馬克對杯給我」、「是我會匯給她，或是買禮物祝福」、「我也是不辦婚宴只請吃飯，也表明了不收紅包，但朋友們還是集資送了禮物給我，當時非常感動，如果你不想包紅包也可以跟朋友討論看看」。

網友認為要看交情，「這種就看交情啊？講好就好啦，你把他當朋友還需要公審嗎？」、「你是路人甲吧？計較成這樣」、「如果朋友請500，你連包1200都不甘願，只有兩個原因：小氣或根本不熟」、「塑料友情？」、「去啊，這種都是很好的才請，勿以小人之心度君子」。

也有人認為這是人情世故，「當然可以不包，但是以後自己的婚喪喜慶就別炸人家了」、「同事沒宴客但有給餅，我包了2000給你參考」、「我朋友只登記，約吃飯的時候直接包2千後來有給餅，真正好的朋友就是祝福」、「不爽直接不吃飯不給紅包斷開啊...當然若是你日後還需要求他幫忙，就當花錢買個交情」。