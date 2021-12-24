權利or缺德？搭高鐵「椅背壓到底」害他難出入 發文怒問慘被噓爆

搭乘長途大眾運輸工具，為了應付漫長車程，乘客通常會調整椅背斜度盡量坐得舒服些，然而相對的，對後座乘客就可能有些不便。有民眾便抱怨搭乘高鐵時，因前座將椅背壓至最低，導致他進出困難，怒問壓低椅背到底是乘客權利，還是根本是缺德自私？

原PO在批踢踢發文說明自己的遭遇，日前搭高鐵時，前座一位年約3、40歲女性，一上車就將中間及靠走道的座位椅背壓至最低，導致他到站後，即使同排乘客將腳縮到最裡面，他還是很難出去。所幸剛好前座女性不在座位上，同排乘客直接幫忙把前排椅背豎直，最後才順利離開。

原PO忿忿不平的說，這樣把椅背壓至最低造成後排乘客出入不便的行為是否「缺德自私」，又或者既然高鐵座椅這樣設計，是她的權利，其他人無可置喙？他也建議，高鐵可以更改座椅設計，讓列車長可以在列車進站時控制全車座椅，將椅背豎直以便乘客上下車。

發文意外引來網友一面倒狂噓，紛紛表示「高鐵設計就是權利啊」、「可以跟他說借過就好」、「你當場沒說卻只敢上網PO嗎」、「真的覺得不舒服就去買商務艙，沒錢就將就」、「壓到底等於沒素質？一堆毛建議坐計程車」、「說個借過就能解決的事」、「那是他的權益，少拿道德來壓人」、「人在就請借過，人不在可以自己去立椅背」。

有人也認為高鐵座位設計不良，「覺得一開始就不該設計成可以調椅背」、「因為想要一節車廂坐比較多人，所以只好間隔很近」，但也有人反駁「還好吧，高鐵整個倒下來後面空間還是蠻大的啊」、「高鐵就算全倒空間還是很大」、「高鐵放到底還是很寬，下車過不去你可以講啊」。

也有網友一針見血指出原PO早就看對方不順眼，「承認吧，人在座位時就拍就表示你一開始就不爽了，而不是要下車時無法通過才不爽的」，原PO後來也留言承認因為自己「不喜歡放倒到底」，覺得她「完全不顧慮別人感受，自私到不行」，同時也疑惑為何眾人都認為對方行為沒有問題，「隔壁乘客再怎麼倒，腳還是在那邊啊，哪會增加可過空間」。