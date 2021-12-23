拿到退貨品？好市多買男內褲內夾發票 眾人驚：太噁了

許多人都喜歡到大賣場挖寶，尤其美式賣場好市多商品多樣、價格也優惠，還有退貨服務，即使要繳年費，仍然有不少消費者趨之若鶩。一名女網友在臉書發文抱怨，她說日前到好市多幫孩子買內褲，沒想到回家打開卻發現裡面夾了一張發票，讓她質疑「好市多退貨真的會重新上架嗎？」

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，雖然隱約知道會退貨再上架，但畢竟是貼身衣物，當下打開看到的感覺真的很差。事後她拿回去賣場退貨，好市多的主管出面致歉，並表示一般這類產品都不可能再上架，會交由廠商來處理，問題源頭也找出來了，對於疏失會進行檢討。

原PO說其實她可以很簡單處理這件事，就是「退貨」然後結束，但她認為一般人不會想買到再上架的貨品，這「絕不是我們一般去買好市多該承擔的風險」。

貼文一出引起眾人驚呼，「太噁心了…萬一對方有皮膚病或是寄生蟲，甚至是分泌物怎辦，傻眼」、「我不能接受」、「就算重新上架也要檢查一下吧？而且這是貼身衣物，上個人穿過豈不是很噁」、「內褲還重新上架真的蠻噁的」、「在美國可以退貼身衣物、只是貨品不是銷毀就是退回廠商，台灣真的要改善」、「為了避免下一位拿到妳手上的…妳還是火化它吧」。