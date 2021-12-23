暖暖包開箱竟「只剩2片」 網愣：裡頭一罐飲品是交換禮物？

美式賣場好市多退貨方便，吸引不少人加入會員，卻也傳出有人把吃過、用過的產品拿去退貨。日前一名網友表示，最近剛買了一箱暖暖包，打開看裡面竟只有2包，還放了「一罐仙草凍跟餅乾」，從外觀根本看不出被掉包，網友看傻了眼，直呼「超沒水準」。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書表示，他最近去好市多買了一盒小白兔暖暖包，拆開發現只有「兩包暖暖包，加贈仙草一罐、一包小餅乾」，讓原PO當場愣住，問大家「有人遇過這情形嗎？」

貼文一出，馬上引發熱議，網友狂勸他退貨，留言表示「這應該是別人退貨的」、「怎麼有這樣惡劣的人？消費者權益可不是這樣用的」、「真的以後買整箱東西時要看封口」、「原來對方是在玩交換禮物，有夠悲哀的，偷那點東西也爽」、「被調包了，超沒水準」、「台灣沒素質的人真多，這麼好的一個商場被搞到臭」。

還有人戲稱這是「福袋」，「有賣福袋？真好，我這裡的好市多沒賣福袋」、「買到賺到」、「仙草加熱一下也是可以驅寒的」、「恭喜抽到大禮包」、「交換禮物完拿回來退貨的嗎？」

也有網友分析，調包的人應該是秤過重量，讓人不起疑心，「他裡面是放了兩包暖暖包+仙草蜜+餅乾又塞得很緊，也可能有秤過，所以退貨不會搖晃。接受退貨的員工和買的人也不可能真實去感覺那個重量，通常一般人很多都是拿了就走，怎會去感覺每箱的重量呢？」

最後，原PO在文章下方更新「好市多已做好後續處理」。