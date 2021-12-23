書店用「蕾宏之力」甜蜜照跟緊時事 擺這些書讓網友笑翻

「蕾宏之力」第1季隨著藝人王力宏道歉、李靚蕾喊不告後暫時告一段落，但有網友發現，一家書店掛上王力宏與李靚蕾先前甜蜜的合照順勢行銷自家書籍，像是《你的老公借我用用看》等，讓其他網友直呼「很會」、「真的會笑死」。

臉書專頁「氣炸伯」Po出一張照片，開玩笑詢問：「請問三民書局復北店？」照片中可見隔板上放一張王力宏與李靚蕾8年前公開戀情的照片，當時李靚蕾依偎靠在王力宏肩上，男方也摟肩展現甜蜜，只是現在兩人隨著鬧翻「人事已非」，該書店把兩人照「分開」，中間放了7個人類圖片搭連在一起。

「氣炸伯」在臉書貼出一張照片，照片可見該家書局順應「蕾宏之力」時事推出相關書籍，笑翻不少網友。（翻攝自「氣炸伯」臉書專頁）

除此之外，照片前方除了擺放王力宏曾出過的影像集外，還有《你的老公借我用用看》、《時間管理大師》、《第三者》，還有徐若瑄5年前出的《我的倒頭栽人生》等書籍，疑似在呼應最近發生的徐若瑄衰捲入「蕾宏之力」事件。

不少網友看到以後紛紛表示，「厲害，懂擺」、「多人連結？」、「書局（店）很會」、「懂行銷」、「中間那七個人是誰」，「《你的老公借我用用看》真的會笑死」，並有人笑稱這些書「（是）聖誕節最爛禮物的選擇」。