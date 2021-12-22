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五倍券不等於現金？友「爽花7百」結帳神回覆引網怒：絕交

聯合新聞網 / 綜合報導
紙本振興五倍券。記者蘇健忠／攝影
紙本振興五倍券。記者蘇健忠／攝影

新冠肺炎疫情在今年五月時入侵台灣，讓不少店家及公司都受影響，而為振興經濟，政府便規劃五倍券讓民眾使用。對此，就有一名女網友怕自己的五倍券花不完，剛好又遇到一名朋友提議和她一起去逛街購物，讓兩人一起花五倍券，沒想到卻意外毀了一段友情，更讓不少網友怒轟「人不要臉天下無敵」。

原PO在Dcard上以「五倍券不等於現金」為題，表示某次和好友聊天時有提到五倍券還沒花完，但不知道要買什麼，當下好友提議去全聯買東西，而自己當時直覺反應就是「她要幫我一起湊錢，付完會給我現金」，還馬上開心地謝謝對方。

逛完全聯，兩人共買了1000多元，其中那位好友佔了700多元。「那700多給我700就好，妳要明天再給我嗎？」原PO還打算替好友去零頭，沒想到對方卻回「不是啊，這是五倍券欸，為什麼我還要給妳現金」，更怒罵「去個幾十元的零錢而已，講得很偉大欸」，讓原PO相當傻眼。

此文一出，便有許多網友紛紛氣喊「前陣子好多人在現金1:1收五倍券欸，最討厭這種當作理所當然的人」、「臉皮有夠厚」、「世界上真的什麼人都有欸」、「臉皮比水餃皮還厚」、「這種貪小便宜的人可以不用來往了」、「還不感謝福利熊讓妳看清一個人的真面目有多醜陋」、「人不要臉天下無敵」。

新冠肺炎 疫情 Dcard 五倍券

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