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女兒拿來一堆「紅豆」想吃冬至甜湯 爸一看「特別紋路」嚇壞想吐

香港01 / 撰文：卡洛兒
女兒拿來一堆「紅豆」，可是他一看發現有「特殊紋路」。（fb「爆廢公社」圖片）
女兒拿來一堆「紅豆」，可是他一看發現有「特殊紋路」。（fb「爆廢公社」圖片）

不少家庭都會在冬至煮一鍋熱騰騰的紅豆湯圓，象徵團團圓圓。不過有男網友分享稱，女兒日前拿來一堆「紅豆」，要他煮甜湯給她吃，可是他一看即嚇壞，發現有「特殊紋路」，原來女兒手上拿的並非紅豆，而是一顆顆蟑螂蛋。不少網友都大呼噁心，「這就是我不吃紅豆的原因」。

有男網友在facebook群組「爆廢公社」發文，指女兒不知道從哪裏抓來一堆豆類物體，「要我煮紅豆湯給她喝」，但從照片可見，那些深紅色豆呈長條形，上面有些特別的紋路，看起來不像一般的紅豆，但仔細一看才發現根本不是紅豆，而是蟑螂蛋（又稱蟑螂卵）。

照片一出嚇壞過千網友，紛紛留言驚呼「畫面傳來蟑螂味」、「可以找到這麼多蠻厲害的」、「你家到底有多少蟑螂啊」；有人亦表示一顆蛋隨時能生出幾十隻，「你手上已經快破千隻了」；有網友則深有共鳴，「太可怕了，小時候也以為是紅豆，還捏爆過」、「小時候翻媽媽的文具抽屜，看到好多巧克力豆，想說為什麼都灑出來了，然後咬下去，流了一堆白白的汁」。

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文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社 蟑螂 湯圓 冬至

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