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三人硬擠雙人床不換房卻要這加價服務 網笑說這樣「賺更多 」

聯合新聞網 / 綜合報導
女客人不願加價換房，卻願加價買多一份早餐，網友笑。雙人床新聞示意圖。圖／IKEA提供
女客人不願加價換房，卻願加價買多一份早餐，網友笑。雙人床新聞示意圖。圖／IKEA提供

雙人房只要多200元就可升等，您願意嗎？一名疑似住宿業者的網友，好意建議原本訂雙人房要獨自入住的女客人，突然變成3人同行，可加價200元改成三人房不成後，卻因對方加點早餐，比原本建議事項更多進帳，大笑說「我也是醉了」。

原PO在臉書「靠北住宿2.0」貼文分享業內獨特經驗，日前半夜有位女客人電話詢問訂房價格，告知獨自一人入住雙人房，報價2900元。詢價後，女客人不久就現身，但不是一人而是三人，原PO好心詢問女客人是否要換成三人房，只需加價200元，結果不僅被回絕，反被盧說「不能雙人房擠一下嗎？拜託啦」。

被盧煩的原PO心想不換房型也沒差，但告知對方因為是雙人房，早餐部分只有兩位。女客人馬上就問「加一個早餐要多少錢啊」，在得知早餐費用是250元後，毫不猶豫的馬上加點一份早餐。原PO面帶笑容回女客人說好的，但臉上頓時浮現三條線，「妳寧願花3150住一間只有兩人份備品的雙人房，也不願花3100讓第三位住的舒適一點」，不過在數字的精算下，原PO還多賺50塊，心中偷笑說「我也是醉了」。

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應「數學很差的客人」、「數學教育失敗的實證」、「誰說學數學沒用，現在不就很重要」，也有網友幫忙緩頰「不要這樣欺負數學不好的人」，更多網友質疑「台灣人的錢都摳在奇怪的地方」、「3人房只需要加200元，太便宜了」、「會不會是一大床跟三張單人床的差別」、「應該是喝醉了」。

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