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中職／打爆富邦換總仔 網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

今年離婚4對CP哪個男方最無辜？網一面倒：只有他了

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏2019年演唱會(右)曾跳上藝人席親吻李靚蕾，如今恩愛不再。圖／宏聲音樂提供
王力宏2019年演唱會(右)曾跳上藝人席親吻李靚蕾，如今恩愛不再。圖／宏聲音樂提供

今年已經接近尾聲，王力宏李靚蕾大戰也暫時落幕，細數今年爆出離婚的名人，還真不少，有網友在PTT八卦板以「今年四大離婚名人中，哪個男方最無辜？」發文，還列出江宏傑vs.福原愛汪小菲vs.大S、理科先生vs.理科太太、王力宏vs.李靚蕾等四對前CP，引起熱烈討論。

原po細數他們的行為：

(1)江宏傑：福原愛疑似出軌被日媒拍到，還傳出江宏傑摳門，曾因小事情罵妻子「妓女」。

(2)汪小菲：兩岸婚姻聚少離多，偏偏他又愛發政治文，數次惹火大S。

(3)理科先生：因為疫情關係不願意來台灣，理科太太自己「偽單親」照顧小孩，引發反彈。

(4)王力宏：優質偶像表裡不一，婚前、婚後都有砲友，生完三個小孩就想離婚，還只想讓妻小「借住豪宅」，還被前妻爆出自戀型人格、性成癮。

理科先生（左）、理科太太（右）之前共同出席品牌開幕派對。記者鄭清元攝影／報系資料照
理科先生（左）、理科太太（右）之前共同出席品牌開幕派對。記者鄭清元攝影／報系資料照

多數網友覺得理科先生最無辜，「3應該要恭喜他吧…」、「3人家在美國認識結婚生活，幹嘛『想』回台灣呀？」、「3男方很明顯是硬被整個拉到螢幕前演」、「3女方超強勢，大多數人受不了吧」、「3不會說中文怎麼來台灣生活？」、「要逼他回來就是要丟工作啊！是要他喝西北風？」、「3最慘，以為老婆回家一陣子就回美國了，結果老婆還要他放棄工作一起去不知名小島，完全黑人問號」、「理科先生+1，他根本就是美國人，為何要逼他來台灣生活？他的家人工作全部都在美國耶」。

福原愛和江宏傑往日情已逝。圖／摘自微博
福原愛和江宏傑往日情已逝。圖／摘自微博

也有網友挺江宏傑，「1那個是小愛叫人去放謠言也算哦？」、「1福原愛被罵根本沒證實」、「江啊，都是些莫須有的指控」、「1吧，根本無辜的台男」、「1吧！女的劈腿還要洗黑他」「1吧，江到底如何爛只是日媒自己寫的，消息真實性誰知道？事實上就是小愛拋家棄子，小孩男方照顧而已」、「1啊，把親媽媽丟在台灣，一個人跑回日本會小王。真的那麼悲情怎麼留媽媽在台灣？」

疫情讓大S和汪小菲之間的矛盾更無法容忍。圖／摘自臉書
疫情讓大S和汪小菲之間的矛盾更無法容忍。圖／摘自臉書

有網友人覺得一個巴掌拍不響，「2也出軌啦，離婚後還是在那大S刷存在感」、「全部都活該好嗎 真要說是2吧」、「都不無辜啊！會離婚一定有原因的啦！」、「只有我覺得全都不行嗎？」、「1衰，2無辜，34都是男生的錯沒毛病」。

王力宏 李靚蕾 福原愛 江宏傑 大S 汪小菲 理科太太

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