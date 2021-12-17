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外送不小心毀了1千多元餐點嚇壞 客人一暖心舉動讓他快哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員不小心將客人餐點打翻，沒想到對方不生氣還給小費，讓他非常感動。示意圖／聯合報系資料照片
一名外送員不小心將客人餐點打翻，沒想到對方不生氣還給小費，讓他非常感動。示意圖／聯合報系資料照片

外送員為了將餐點準時送到客人手中，常常會加快速度，也因此偶爾會發生餐點傾倒、漏出等狀況，有些客人可能會因此勃然大怒，不過有一名外送員不小心將餐點全毀了，沒想到客人不但沒有生氣，反而還給小費，讓他覺得超暖心。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享自己經歷，他說日前接了一張燒烤店的單，當時正值下班時間，他為了趕時間貪圖方便走山路，到了目的地之後竟然發現其中一晚炒麵翻倒了，連帶影響到其他餐點，導致1000多元的餐全毀了，讓他嚇得半死。

原PO趕緊請管理員通知客戶下樓，除了表示歉意也願意賠償所有費用，沒想到對方非但沒有生氣，反而還安慰他說不用賠、不要擔心，最後原PO離開後，這名客戶竟然還發了54元的小費給他，讓他感動地快哭了。

不少人都大讚這個客人很暖心，「好人會原諒你的過錯，惡人即使你做得再完美，也會雞蛋裏挑骨頭」、「超好的客人，超暖心」、「暖心的消費者！下次注意一點就好了」、「大氣的客人！讚」、「遇到佛系客人」。

還有過來人建議原PO「打翻請回報客服，客服會處理的，沒有在自己拿錢賠的」、「客戶回報餐損就好了，還有優惠券」、「新人？餐損從來不用自己賠啊」、「餐點損毀或是餐點遺漏，都不用自己賠哦」。

外送員

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