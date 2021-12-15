Uber Eats推新功能！加價就享「優先外送」 外送員曝實際經驗

美食外送方便又快速，是許多人訂餐時的不二選擇。近日，有網友發現外送平台Uber Eats出現了新功能，只要加價就能享有「優先外送」的服務，讓他好奇「是加價後司機會騎特別快？跟一般的無加價訂單差在哪呢？」，文章引發討論，許多外送員也跳出來回應。

一名網友在PTT發文表示，最近在Uber Eats的使用介面上發現了新功能，只要加價12元便能體驗「優先外送」的服務，外送員將於取餐後，直接前往指定地點送餐。原PO認為優先外送就如同坐頭等艙一般，便好奇的詢問「加價後司機會騎特別快？」，更想知道是否有人已使用過此功能，想聽聽使用者的感想，「有人用過覺得餐點特別好吃的嗎？跟一般的無加價訂單差在哪呢？」

文章掀起討論，網友紛紛留言提出看法，「優先就是你第一個送，不錯啊」、「先送你的，其他免費仔慢慢等」、「應該就這單只送你吧，不夾單、不疊單」、「這個好像只有巔峰時間會有」，部分網友實測後發現，多半需要加價12到36元才可享有優先服務，「我上次看到還不是12元而已，是36元」。

許多外送員也在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發表對新功能的看法，「優不優先取決在店家的做餐速度，跟外送員的時速沒什麼關係」、「重點581（指Uber Eats）一次也才二單，這個優先沒啥意義」、「遇到外送員雙開跟會拖餐的店家，你還是得等」。

一名外送員也分享實際經驗，他表示，Uber Eats同時接了兩張訂單後，需先送完第一單，才可看到下一個訂單的地址。而有了新功能後，系統會將「優先者」安排在外送第一位，顧客可在第一時間拿到餐點，但外送員被迫繞路及越過第二送餐點狀況也隨之發生，甚至還因此被客人指責，令他相當無奈。