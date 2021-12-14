媽PO女兒房間像垃圾場「堆滿廚餘衣服」 網看傻：男友能接受？

房間的整潔度，可以看得出一個人的作息習慣。一名媽媽崩潰貼出女兒房間的照片，只見廚餘、雜物堆滿房內，沒有可以行走的空間，不少網友看見後驚呼「男友可以接受？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」提及，女兒平常會打扮、穿漂亮衣服出門，也交了男朋友，但房間卻十分髒亂。從原PO的照片可見，女兒房間的櫃子堆滿吃完的泡麵碗、喝到一半的手搖，地板則有許多網購包裝、紙袋、衣服。原PO表示，已經勸罵女兒多年，但房內的髒亂情況越來越嚴重，她也不允許別人進去，或是幫忙整理房間，讓媽媽十分崩潰。

許多網友疑問，女兒如何在房間內生活，原PO指出，女兒睡覺時會在床上擠出一個空間，有時候還會帶朋友、男友進去；網友紛紛覺得噁心留言「真的是亂室佳人」、「我家除了餐桌，別的地方一律不准吃東西」、「太噁了，吃完的食物垃圾飲料也堆房間，我家社區垃圾場都比她房間乾淨」、「房間亂、東西多、物品亂堆可以接受，但吃剩的食物跟廚餘堆在房間裡，真的不行！」]

一些網友則認為，「這就是房東們最害怕的人」、「這嫁出去沒有三天就會被退貨，就算老公是真愛，但是，她還有婆家的人好嗎？而且以後生小孩要給這樣的環境？」也有網友真心建議，女兒可能患有心理疾病，「囤物癖吧，應該去看身心科」、「有這種狀況的人，通常內心有一定壓力，建議尋求諮詢」。