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爭鮮壽司1盤30元「逆風凍漲」？ 網揭露：其實默默變貴

聯合新聞網 / 綜合報導
壽司示意圖。圖／ingimage
壽司示意圖。圖／ingimage

連鎖壽司爭鮮以一盤30元的平價形象做為號召，在現在物價齊漲的時代仍沒漲價，有網友好奇在PTT》上詢問：憑甚麼他們可以「20年不漲價還撐到現在？」引來熱烈討論。大部分網友認為「原本利潤就很多，而且店家其實都從你沒注意到的地方把成本偷回來了」。

該網友貼文詢問，從有印象以來爭鮮就是30元一盤。這十幾年來，每次看到餐飲業在靠腰撐不下去的時候，爭鮮都沒有漲價，剛剛吃味噌湯還有魚塊，真心覺得有點佛，到底為甚麼他們可以活到現在呢？

馬上有許多網友表示利潤其實超乎你想像「一盤30都還有賺」、「有些食材根本賺翻，玉米、肉鬆或堅果壽司」、「因為員工薪水也沒漲過」、「台灣最大魚商，中間成本可以管控」、「很多日本料理店都跟爭鮮同一進貨源頭的」「漲價大概就沒人要吃了」。

也有人認為其實食材有在減少，等於變相漲價「你不覺得量一直在縮水嗎」、「生魚片從4片縮水成2片最好是沒漲」、「越來越小又薄阿，刀工變更精細了」、「料越來越少，飯量讓你吃飽」、「以前三十盤就很撐，現在50盤才八分飽」。

爭鮮 壽司 PTT

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