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「月薪7萬能買多少錢房子？」館長：買靈骨塔吧 網：笑到哭出來

聯合新聞網 / 綜合報導
館長陳之漢直播和網友大聊買房。圖擷自「館長惡名昭彰」youtube頻道
館長陳之漢直播和網友大聊買房。圖擷自「館長惡名昭彰」youtube頻道

很多人有買房夢，總希望有一天能有屬於自己的房子。日前有網友向網紅「館長」陳之漢提出問題，「月薪7萬能買多少錢的房子」，只見館長一臉嚴肅表示，「買靈骨塔吧！」，他認為買房關鍵不在薪水，在於爸媽有沒有財力能贊助頭期款。

「館長惡名昭彰」youtube頻道直播時，有網友提出了買房的問題，館長不改一貫的直率答覆，「不是看你月薪多少，而是看爸爸媽媽有沒有留遺產給你」。他表示，「月薪7萬應該買不起房子，現在來說，7萬你買靈骨塔吧！」

館長解釋，他並非真的認為完全無法買房，但月薪7萬要買房，除非爸媽幫忙拿出200萬頭期款，而你又願意買30、40年的比較偏遠地區的的房子，可能800萬左右的套房。

館長表示買房關鍵還是在頭期款，他舉例，買房自備款要3成，家裡還要簡易裝潢、買家電、準備各項手續費，如果買1000萬的房子，至少要先準備430萬元。他說這樣買房如果要買新的，還要選超偏遠的「蛋殼區」，想買稍微好一點的地點，就只能選擇很舊的無電梯老公寓、頂加。

館長表示，當然也可以不跟父母拿頭期款，靠自己存，但省吃儉用辛苦十年，辛苦存到400萬，「等到你存到頭期款的時候，它又漲價了，人生就是這樣」。

網友心有戚戚焉，「月薪七萬，除非你能保證能夠一直做到退休，加上沒有雙親和老婆小孩要養，否則隨便一個意外，你就等著被房貸壓死」、「月新15萬都可能買不起吧，照這種漲價速度」、「結論：這一輩子買得起自己的塔位就好」、「年薪130萬，也是一樣買不起新房，何必用所有積蓄以及犧牲生活品質，去買一間年齡比我大的房子呢？」、「不知不覺就聽完了，笑到快哭出來XDD」、「很貼切阿，我65K，真的只能買在淡水」、「所以首抽到哪戶人家真的很重要啊，少奮鬥20年」、「買房子到頭來換到的是死不瞑目，四個字」、「月薪七萬只適合買一種房，那就是房車」、「上一代的爸爸媽媽不夠努力 沒辦法生頭期款給你」。

買房 館長

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