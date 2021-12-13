新竹吃自助餐夾3菜1肉 他結帳見金額嚇壞：菜價又暴漲了？
自助餐價格浮動，經常隨著菜價調整，有時結帳難免會被金額嚇到。有網友抱怨，他在新竹吃自助餐，共有3菜、獅子頭與白飯，竟要價115元，讓他直呼「是不是又菜價暴漲了」。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他貼出自助餐盒，只見便當內有3菜，包括蔬菜、竹筍、洋蔥蛋，另外還有獅子頭作為主食，加上白飯，他直呼，「新竹最近是不是又菜價暴漲了？這樣115元，我原本以為大概70、80元耶」。
其他網友紛紛留言「太貴了吧」、「看起來好難吃」、「那坨肉很像我家貓咪的嘔吐物」、「那種價格太貴的，我大概不會再去第二次了」、「也不是真的肉還這麼貴」、「那坨如果放在地上，會讓人誤會」，不過也有網友認為，新竹物價普遍較高，便當115元還蠻正常的。
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