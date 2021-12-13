新竹吃自助餐夾3菜1肉 他結帳見金額嚇壞：菜價又暴漲了？

飯店有許多高級設備，日前有網友在入住飯店後，發現浴室出現一顆「黏在牆上的金屬球，用手拉頂端，還可以拉出長條金屬線，令他好奇「這個是做什麼用的？」對此，有網友解答「是很實用的伸縮曬衣繩」，可以把線拉到另一端固定。

2021-12-12 13:04