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吃尾牙還要交報名費？ 他傻眼曝：公司要員工贊助獎金6千元

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的公司要求員工贊助獎金，讓他相當不滿。圖片來源／ingimage
網友的公司要求員工贊助獎金，讓他相當不滿。圖片來源／ingimage

歲末年終將至，不少公司將籌辦尾牙，感謝員工一年來的辛勞。想不到有公司竟要求參加尾牙者需繳費，甚至還要求員工贊助尾牙獎金，最高贊助金額6000元，讓員工痛批是「史上最扯的尾牙」。

有網友在臉書社團靠北老闆／主管2.0貼出一張截圖，內文寫著「2021尾牙籌劃需各位協助，目前規劃菲籍人員300元、台籍人員500元，需贊助獎金的人員包括負責人1500到2000元、組長3000元、課長6000元」。

網友抱怨公司要求參加尾牙者須交報名費及贊助獎金。圖／取自臉書
網友抱怨公司要求參加尾牙者須交報名費及贊助獎金。圖／取自臉書

該網友傻眼表示，「史上最扯的尾牙！這叫做尾牙？要員工拿錢出來？我就問需不需要每一位員工各拿一個家電提供抽獎？主管級的吃飯不用錢還有錢拿！這種公司收一收算了」。

其他網友紛紛留言「真敢」、「是不是乾脆不要辦？」、「終於明白我們沒有尾牙是幸福的」、「建議就是不參加啊」、「比扯鈴還扯的公司，不要辦還省一堆開銷，把獎金給我們」、「沒裡子硬要面子」、「尾牙員工自己出錢辦，真想知道這種掉漆的企業是那一家」、「一桌才四千的尾牙，我在家裡煮火鍋，吃豐富，還不用見你們這些鬼」、「我們公司曾經也這樣」。

尾牙

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