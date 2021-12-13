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坐過高鐵回不去台鐵？ 網友點出關鍵：選址還是有差

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，高鐵的車廂環境比日本的還要優秀。圖／聯合報系資料照片
一名網友提及，高鐵的車廂環境比日本的還要優秀。圖／聯合報系資料照片

出外旅遊時，交通工具是旅途規劃中的要素之一。一名網友提及，自從搭過高鐵後，再也沒搭台鐵了。原PO指，高鐵的車廂環境甚至比日本的還要優秀，引起許多網友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，坐過高鐵後，就沒有搭過台鐵了，因為高鐵的車站、站內員工、廁所都很高級，連日本的鐵路都無法比得上台灣高鐵。原PO發現，特別是高鐵的廁所，不僅乾淨也沒有異味；相反，台鐵的廁所就不太乾淨，向網友提問「坐過高鐵是不是根本回不去台鐵」。

許多網友一致認同，「是真的舒適」、「超過十年沒有搭過台鐵」、「速度快又不貴」、「有準時就屌打台鐵」、「台鐵一直出狀況，至少高鐵目前沒有」、「長途台鐵根本沒便宜到哪去，時間還好幾倍」、「台鐵最大問題不是慢，是乘客平均水準太低劣」。

不過，也有不少網友指出搭乘高鐵的缺點，「 沒有，要看你家離高鐵站近還是離台鐵站」、「高鐵台南站那地理位置真的很垃圾」、「高鐵沒辦法到東部」、「高鐵便當很慘烈，不如買爭鮮便當或台鐵便當」、「比廁所不公平，台鐵大多都老車型」；其他網友則認為，高鐵並沒有比日本的新幹線好，而且日本火車有分商務艙、頭等艙，其中頭等艙有貴賓室。

高鐵 台鐵 日本 便當 車廂

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