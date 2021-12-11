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誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

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台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友打完1劑莫德納疫苗後，開始落髮量暴增。圖擷自Dcard
一名女網友打完1劑莫德納疫苗後，開始落髮量暴增。圖擷自Dcard

施打疫苗後，不少人會出現輕微副作用，但日前有一名女網友表示，她身為第七類疫苗接種對象，在7月2日於台大接種第一劑莫德納後，在7月5日洗澡時發現落髮量增加3倍，起初不以為意，到了7月15日時，發現自己有圓形禿，之後情況加劇，禿頭範圍擴大為雞蛋大小，側邊頭髮也快掉光。

一名女網友在Dcard發文指出，她家族沒有任何長輩有雄性禿，而且周遭朋友也公認她髮量算多，沒想到在7月2日接種莫德納疫苗，3天後（5日）開始落髮暴增3倍，到了7月15日，髮廊設計師告訴她「後腦杓有一個十圓大小的圓型禿」，因此她轉向皮膚科治療。

儘管她積極配合治療，透過吃藥、打頭皮針、使用增髮洗髮精，或者噴生髮水，都毫無起色，落髮範圍從後腦勺一個地方變成五個地方，原本只有十圓大小的禿頭範圍，也擴大成為雞蛋大小。

原PO提到，雖然醫師跟她說一切正常，但她認為「兩位醫師不願意幫我開診斷書，避免為自己說出口的話負責」，她指出「保險也無法理賠醫藥費」，於是開始減少回診次數，自己使用增髮洗髮精來治療。

直到後來疫情指揮中心要求「相關人員儘速於12月17日前完整接種2劑疫苗」，她致電給1922，說明「對施打第二劑沒有信心，而且後續生髮治療費用超乎預期，也沒有醫院、診所有辦法幫她開診斷證明」。

原PO詢問服務人員「若是排除其他可能導致圓形禿的原因後，只剩疫苗不良反應的話，有辦法幫我開立診斷書或通報不良反應嗎？」對此，1922回應「疾病管制科有補助可申請，但要有醫師開診斷書或通報」，並請她「每間診所、醫院慢慢試，看有沒有醫師願意幫忙開診斷證明」。

文末，原PO表示，本來就因為掉髮而很傷心，圓形禿範圍擴大，才24歲就變成禿頭少女，想請政府幫忙卻求助無門，側邊頭髮也感覺快掉光了。

文章曝光後，引發網友熱議，有人表示「看了好難過」、「看了很心疼，副作用真的很難想像」、「醫生要為診斷負責，所以沒有醫生願意診斷『因為打莫德納造成落髮導致禿頭』，1922也是能踢皮球就踢，看了挺心寒的」。

莫德納疫苗 掉髮

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