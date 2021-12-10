她在全聯打破麻油嚇愣幾秒 店員暖心SOP處理獲眾人讚賞

如果在賣場裡打破東西，相信很多人會不知所措，可能還會裝沒事偷偷溜走，但有一名女網友去全聯購物時，不小心打破一罐麻油，她趕緊告知店員狀況，沒想到對方的暖心舉動讓她大讚「親切又熱心」，貼文也獲得鄉民們肯定，認為應該要通報總公司好好表揚。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文寫道，昨（9）日去全聯想買罐麻油回家煮湯暖暖身子，挑選好麻油後放入購物籃中，然後逛逛其他區域。當她蹲下來輕輕地把購物籃放在地上看其他商品時，不料籃子裡那罐麻油竟然倒了，而且還破掉，讓原PO當場楞了好幾秒。

隨後她趕緊告訴女店員狀況並且頻頻表示歉意，對方安慰她「沒關係啦！它本來就很脆…妳不要碰，我來處理就好」。女店員還說有些顧客不像原PO一樣會通知，就任由其他客人踩來踩去。對方還貼心地傳授處理方法，「我順便教妳，遇到油就是要拿洗衣粉來吸油，千萬不要拿抹布擦」。

雖然店員沒有責怪，但是原PO還是感覺很內疚，並且願意付這瓶打破的麻油費用，但女店員很暖心地表示「不用」，「我們會處理，它本來就很脆，我們搬貨也會破啊」。事後原PO詢問是否有滿意度調查表，想要填寫表揚這名女店員，但對方淡淡地只說了一句「不用啦」，接著便轉身離開。

原PO說不確定全聯公司的狀況處理SOP是不是都是如此，但這名女店員沒有因為她製造的麻煩而有所不悅，反而很親切又熱心地教原PO如何處理油類問題，讓她相當感激。她也希望藉由這篇文章提醒大家，如果真的不小心弄破任何東西，一定要主動告知配合處理，避免後續處理更加麻煩。

貼文也獲得不少人的肯定，「可以寫信去總公司嘉獎她，正能量需要一直傳遞下去」、「直接去全聯官網把這文章貼上，他們會提報獎勵」、「請打去總公司讚美她！很多人對客訴很積極，對於讚美卻很吝嗇，妳對她的肯定是最大的鼓勵」、「總公司應該要給這位員工顉獎金，顧客好感度提升效果比廣告還好」、「我覺得妳真的很棒，因為妳的誠實，免去更多可能發生的傷害，例如小小孩奔跑踩到滑倒之類的」。