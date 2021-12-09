北漂生活年花40萬！他曝支出明細 網見「這1項」歪樓：賺不少

不少人為了爭取更好的工作機會和薪資，選擇北漂打拚，對此，就有一名北漂族透露，自己在台北生活多年，一年生活費40萬左右，還貼出總支出明細表，好奇問道「台北生活費一年40萬正常嗎？」引發網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦版PO文表示，自己在台北生活多年，今年想對自己的生活費做個總體檢，「房租每月約1萬；飲食上沒特別節制；回中部都搭高鐵，出去玩有需要就租車，下雨天就搭Uber上班；偶爾看看電影，沒買什麼奢侈品」，讓他不禁發問「一年下來生活費40萬左右，算正常嗎？沒辦法再省了吧，只能想辦法賺更多錢嗎？」

原PO也曬出自己的總支出明細，最大支出是房租，佔了32%；其次是飲食，約22%；交通則為12%左右；稅和日用品分別為7.6%和5.4%。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「算省了，台北餐廳隨便吃都五百上下」、「差不多吧，很省了，所以住家裡很爽」、「這花費太省了，真的不必這樣，生活品質沒了，只是求生存活著」、「我新竹生活費加房租就快50萬了 台北40萬怎活？」、「房租就吃掉1/3了，好傷」、「稅繳好多唷，看來賺不少」。