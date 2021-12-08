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喜帖尺度太大嚇壞鄉民 新郎新娘被揭「都是超級有錢人」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名親友收到喜帖，新郎新娘選用的婚紗照「口味太重」，近日在社交群組瘋傳。 圖擷自PTT
一名親友收到喜帖，新郎新娘選用的婚紗照「口味太重」，近日在社交群組瘋傳。 圖擷自PTT

數月前不少婚宴受到疫情影響，新人紛紛延期甚至取消，直至防疫規定放寬才陸續回流決定舉辦。不過，有一名親友收到喜帖，新郎新娘選用的婚紗照卻尺度超大，近日在社交群組瘋傳，目前也被曝光到PTT，「口味太重」嚇壞眾網友。

一名網友以「現在喜帖這麼前衛的嗎？」為題在PTT發文表示，「還蠻屌的屌爆了，只是不知道印刷廠校色的時候，在想什麼就是了」，圖中可見新郎穿著西裝背對鏡頭，大膽露出屁股蛋，而新娘的臉部更貼著新郎私密處，彷彿等不及要「早生貴子」。

此畫面一出，嚇壞不少平日毒舌的PTT鄉民，大嘆「這假的吧」、「低級不等於前衛」、「這個毫無美感」、「一般人也不想收到這種喜帖吧」，還有人擔心長輩承受不住「這新娘爸媽內心舒服嗎」、「他們不想讓爸媽跟其好友親戚出席吧」，還有人開酸「有本事轉過來」、「南管演奏大師成果發表會」、「低俗當有趣的最佳典範」，甚至有人說「我昨天也看到這張，查了名字應該是真的」、「露點的都外流了」、「老哽，前幾年就有了」。

隨後，一名知情者另起一篇文章指出，這喜帖幾天前群組就傳開了，新人倆都是「超級有錢人」，婚宴辦在某間知名高爾夫球場，賓客們非富即貴，「反正有錢人想搞怪也是他們爽，有幾張婚紗男的都露鳥也沒在怕的了」。

PTT 結婚

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