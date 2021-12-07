吃麥當勞雞塊見他國糖醋醬 網驚「這樣的食品標示可以嗎？」

一年多來的新冠疫情不僅打亂全球人類生活方式，讓經濟也陷入谷底，更因缺工導致貨船無法如期靠港下貨，牽連食品連鎖店也缺貨，產品選項上不得不有所變動。有一位網友去麥當勞買雞塊回家後，發現所附的糖醋醬包裝不同，產品標示也不是中文，上面印有看不懂的文字，於是在PTT貼文發問，想知道「有人也有拿過嗎？這樣的食品標示可以嗎？」有網友看完貼文後回應說，「附加醬料不受包裝標示限制」。

原PO貼文中表示，自己剛從麥當勞買餐點回家，因買雞塊卻發現其中一個糖醋醬包裝上的文字看不懂，經查明是馬來西亞的糖醋醬，讓原PO困惑的喊「有人也有拿過嗎」，讓原PO更困惑的是「這樣的食品標示可以嗎？」

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應說「好酷，味道差很多嗎」、「我猜馬來西亞比較甜，馬來西亞跟台南一樣吃超甜」、「糖醋醬本來產地就是馬來西亞，只是for市場而包裝不同」，也有網友表示「超難吃，剛開始會有一股怪味，後來才會變一樣」。

有網友表示「昨天買又拿到美國的了」、「拿過韓國製的和美國製的」、「酸度很明顯，但還不錯，比韓國的好吃」，「比較接近原本美國的味道」、「覺得偏酸一點耶」，最後有網友回應為何在麥當勞會拿到沒有中文標示的糖醋醬，因為「附加醬料是不受包裝標示限制」。

其實麥當勞開始使用非中文標示的他國製造糖醋醬已經很久了，早在今年10月就有網友在Dcard上以「麥當勞糖醋醬發生什麼事」為題分享，麥當勞換糖醋醬，而當時網友有留言回應說「因為疫情航運供貨有問題，所以用其他國家的來補」，所以疫情一日不減緩，麥當勞還是會繼續提供他國口味的糖醋醬。