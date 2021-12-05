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林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

盤點2021最大謊言！「這項政策」登寶座 鄉民火力全開有共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
回顧2021年與新冠疫情相伴，一晃眼今年也快結束了。圖為桃園機場第二航廈昨天入境旅客接受疾管署檢疫審查情形。記者陳嘉寧／攝影
回顧2021年與新冠疫情相伴，一晃眼今年也快結束了。圖為桃園機場第二航廈昨天入境旅客接受疾管署檢疫審查情形。記者陳嘉寧／攝影

一晃眼2021年就快結束了，今年有發生什麼讓你印象深刻的事嗎？回顧今年與新冠疫情相伴，就有鄉民嘆時間過得特別快，也在PTT八卦板上以題「今年聽過最大的謊言是什麼？」發問，意外令人回想起今年發生的許多重大事件，也再次檢視政府這一年來的執政、改革結果，引起熱議。

貼文一出，鄉民們爭相留言，包括早餐店老闆常說的「帥哥，今天要吃什麼？」；超商店員遭挖眼案引發社會震怒，政府大喊的口號「司法改革」、「社會安全網」，及台鐵太魯閣出軌案釀49死後，蔡英文總統給出的承諾「不要質疑政府改革的決心」、「台鐵改革」等，然而這些話語被鄉民列為「謊言」也格外諷刺。

而近來高嘉瑜遭家暴所延伸的案外案，政界名人們紛紛撇清和林秉樞有交情一事，鄉民似乎也不買單，一概列入2021謊言清單中，「我跟秉樞不熟」、「秉樞是誰沒人認識」、「大家集體不熟」、「我跟秉樞僅僅點頭之交」、「我不熟、不認識，雖然認識十年但是不熟啦」。

不過在諸多話題中最能引起共鳴的，仍然是和日常最息息相關的疫苗政策，「超前部署」、「原廠授權書」、「看好了世界，只示範一次」、「最大謊言是疫苗政策，最低能的是示範一次」、「我敢講現在買不到疫苗」、「校正回歸」、「疫苗夠了」、「都說了我負責，各位不要太不滿」等，令鄉民們印象深刻。

疫苗 台鐵 司法改革 林秉樞 高嘉瑜 PTT

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