剝開玉米驚見「黑色腫瘤」 真實身份竟是「珍貴極品」

香甜的玉米不論用清蒸、燒烤都很美味，是不少民眾愛吃的食材之一，但如果玉米長了一顆「黑色腫瘤」，可能會讓人不敢吃，擔心玉米受到汙染。日前一名網友在家水煮玉米，發現撕開外皮後「有一個黑藍色的物體」黏在玉米上，他好奇問「有人知道這是什麼嗎？」

網友在「花蓮同鄉會」臉書表示，這是自家栽種、沒有灑農藥的玉米，經過水煮之後，以為玉米上面黏到小青蛙，外皮才突起一塊，等到剝開外皮後發現有一個「黑藍色的物體」黏在玉米上，好像在吸收玉米養分一樣，因此他好奇問大家「有農夫知道這是什麼嗎？」

對此，專業網友指出，這個「黑藍色物體」名為「玉米黑穗菌」，是可食用的一種菌體，還沒成熟時就煮來吃，口感會像是菇類，而且「墨西哥人很喜歡，是松露的近親」，甚至被譽為「墨西哥松露」。有人透露，自己曾看過外國人拿這個來包土司吃，在國外可說是一種「珍貴美食」。

但還是有許多網友「怕怕的」，直呼「惡魔果實」、「看起來不得了，但就算它很補也不敢吃」、「噁心，我絕對不會吃」、「我還因為是蟲，好特別」、「好像是很厲害的東西，可是我不敢吃」、「看了好恐怖」、「看起來好嚇人」。