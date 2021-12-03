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排隊加油突遇三角錐「插隊擋道」超鬱悶 內行人曝四時段快避開

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨排隊加油遇上加油員交班，等候時間延長心情不佳。 圖／翻攝自爆怨公社
網友抱怨排隊加油遇上加油員交班，等候時間延長心情不佳。 圖／翻攝自爆怨公社

有車一族常需為愛車「加油」續電，遇上尖峰時段免不了排隊等候，但若是排到一半突遇「三角錐」插隊卡位，恐怕任誰都難以接受。一名騎士PO網抱怨排隊加油時巧遇加油員的交班時間，被迫多等一段時間，心情鬱卒，內行網友便透露交班時間，「全島都要等」建議可以避開。

一名騎士1日晚間發文抱怨，到加油站自助加油時遇上排隊車潮，好不容易等到前面的車加完，即將輪到他使用，突然出現加油員在他前面放了一個三角錐，擋住他與後面等待加油的其他人，致歉「要交班請等一下」，讓他相當憋悶，疑惑「不能等排隊的人都加完油再交班嗎」。

對於他的抱怨，有網友直言「員工趕下班，時間到不交班難道等你嗎」、「人家想準時下班」、「遇到了就乖乖等，幾分鐘而已」、「我遇過油槍已經插進去油孔了，然後旁邊的喊交班，加油員就把油槍拔出來」，有人則反駁「如果你後面一直陸陸續續有車來 他要加到幾點」，認為等所有人加完油再交班的想法不切實際。

內行網友也解釋，加油站的交班也是當班人員的結帳時間，「大家都不希望卡自己的下班點，體諒一下囉」，並指出加油站有固定交班時間，不想等候可以盡量避開，「沒記錯的話好像是7點、12點、17點、22點，有4個交班時段」、「我們以前打工都是7點、15點、23點前5分鐘交接、「我都自助加油，5點時都會交班，最快3分鐘、最慢5分鐘」。

加油員也表示「交班的確有規定時間，而且不是口頭交接換人上工這麼簡單，每班的帳大多是個別算的，沒算完不能下班」、「人工加油要收回當班的信用卡帳單，現金帳單，各式優惠劵，自助加油要列印當班的信用卡帳單，然後各島按交班，後台才能結帳，如果沒有在時間點結帳，加油員會被當班的大哥罵死」、「有時候自助過了交班時間，很容易當機」。

加油站

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