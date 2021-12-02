在日本吃拉麵為何附冰水？ 網曝背後原因：各種餐廳都這樣

不少人對於拉麵相當喜愛，不論在日本或台灣都非常受歡迎，不過你有注意到吃拉麵時，為何旁邊一定都會有一壺冰水？就有網友在PTT提出這樣的問題，貼文一出引起熱議，有人解釋這跟日本早期生活有關，也代表對客人的禮貌。

原PO以「吃拉麵為啥一定要配冰水？」為題，寫道之前去日本的時候吃了幾家拉麵店，他發現店裡桌上一定都會有一壺冰水，但在台灣反而很少見，大多以常溫水居多，讓他十分不解地問「為何日本這麼冷，吃拉麵都要配冰水？」

不少網友留言表示「不是只有拉麵店給冰水」、「應該說日本各種餐廳只給冰水吧」、「是台灣人比較要求溫水」、「日本人連牛奶也都喝冰的，給台灣人才會加熱」、「不是吃拉麵，日本人就是習慣喝冰水，吃別的也一樣，冬天擺的還是冰水」。

還有人解釋原因，「早期日本製冰保冰困難，被視為高級物品，只能拿來招待貴賓用，到現今演變成招待客人的最高誠意與跟禮貌」、「給冰水是因為以前冰塊是很珍貴的緣故」、「文化，因為以前這是珍貴的東西」、「冰水代表招待貴客」、「日本人的招待文化啊，代表不是放很久的，是新鮮的水」。