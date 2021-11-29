他問百元剪髮能賺錢？ 網曝2關鍵：薄利多銷賺爆

百元剪髮多年前崛起，至今仍有不少分店，且還常常大排長龍，有網友好奇「百元剪髮真的會賺嗎？」其他人則表示，因為都是固定客源，加上理髮時間短，可以「以量取勝」。

有網友在PTT發文表示，「百元剪髮不含洗，男生可能15分鐘內解決，女生要看，有的修一修而已，可是頭髮這種東西有它的生長週期，這個客人來了，下次再遇到他可能1.5個月過後了，百元剪髮真的會賺嗎？」

其他網友紛紛留言「我家這裡的百元理髮店都活好幾年了」、「剪一個男人的頭不需要到15分鐘」、「會賺，因為都是固定客源」、「大賣場裡的百元理髮經常都是要排隊狀態」、「我們越南園區的越南人路邊剪髮賺翻，六日從早剪到晚，一次100，現在漲到130，如果你留嚕一嚕那種頭10分鐘搞定」。

還有網友表示「你去熱門地段看，都要排隊」、「你也太看不起理髮師了，我還沒看過能撐10分鐘的顧客，很多5分鐘就出來了」、「看過沒幾根毛的老頭去嚕一下，三分鐘」、「我家附近的百剪賺到常常休息」、「重點是薄利多銷，客人少最好可以賺」。