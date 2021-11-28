培根剛買回來就出現黃斑 網一看狂勸「別吃！快退貨」

培根是許多家庭常購買的食材之一，不論當早餐享用，或是加入青菜拌炒，都能變成美味十足的料理。不過，近日有網友購買幾包好市多的培根後，發現上面出現黃色斑點，他猶豫該不該退貨，因此上網問「培根長這樣是壞了嗎？」

一名網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書發文表示，26日才購買的培根，居然在27日就出現了黃色斑點，證明自己不是放太久導致培根變質，而是剛開封就出現狀況。他問大家「最後一包培根長這樣是壞了嗎？其他都沒事，請問這樣可以退貨嗎？」

對此，不少網友表示，如果培根出現黃色斑點，就代表腐敗不能食用，建議剛買回家的培根，要趕快冰到冷凍庫，「一回家就要分裝放冷凍，冷藏2-3天就臭了」、「我買回家就馬上分裝保存了！」、「顏色已經變了，冰太久了，已經不夠新鮮，退貨」、「一定要冷凍，如果家裡冰箱有微凍室，可以分裝出來少量的放微凍室，就不會壞，也不會凍得硬邦邦」、「當天買回來變質，建議拿去退」。最後，原PO更新狀況，他回應「昨天買的今天已退貨」。