快訊

潛艦國造又遭影射涉弊 退役軍官投書陸網詆毀黃曙光 海軍不忍了

培根剛買回來就出現黃斑 網一看狂勸「別吃！快退貨」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，他剛購買的培根出現「黃色斑點」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書
一名網友分享，他剛購買的培根出現「黃色斑點」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書

培根是許多家庭常購買的食材之一，不論當早餐享用，或是加入青菜拌炒，都能變成美味十足的料理。不過，近日有網友購買幾包好市多的培根後，發現上面出現黃色斑點，他猶豫該不該退貨，因此上網問「培根長這樣是壞了嗎？」

一名網友在Costco好市多 商品經驗老實說》臉書發文表示，26日才購買的培根，居然在27日就出現了黃色斑點，證明自己不是放太久導致培根變質，而是剛開封就出現狀況。他問大家「最後一包培根長這樣是壞了嗎？其他都沒事，請問這樣可以退貨嗎？」

對此，不少網友表示，如果培根出現黃色斑點，就代表腐敗不能食用，建議剛買回家的培根，要趕快冰到冷凍庫，「一回家就要分裝放冷凍，冷藏2-3天就臭了」、「我買回家就馬上分裝保存了！」、「顏色已經變了，冰太久了，已經不夠新鮮，退貨」、「一定要冷凍，如果家裡冰箱有微凍室，可以分裝出來少量的放微凍室，就不會壞，也不會凍得硬邦邦」、「當天買回來變質，建議拿去退」。最後，原PO更新狀況，他回應「昨天買的今天已退貨」。

好市多 Costco

延伸閱讀

Omicron來勢洶洶！專家曝一張圖分析 秒懂與Delta差異

7-11招牌上糖果圖案是什麼？ 網友：新型態服務！

他驚見新建透天厝整棟外牆全漆黑 內行人秒懂：建商有良心

賣場上演全武行 網分析「插隊男」18秒被KO原因：沒站穩

相關新聞

培根剛買回來就出現黃斑 網一看狂勸「別吃！快退貨」

培根是許多家庭常購買的食材之一，不論當早餐享用，或是加入青菜拌炒，都能變成美味十足的料理。不過，近日有網友購買幾包好市多的培根後，發現上面出現黃色斑點，他猶豫該不該退貨，因此上網問「培根長這樣是壞了嗎？」

打開網購包裹只見「薄紙一張」 她傻眼問：該相信店家嗎？

各大電商在雙11期間推出超殺優惠，吸引消費者下單搶購。至今電商平台仍持續消化訂單，但日前有網友表示，她下單的商品明明是「一本筆記本」，取貨後卻只收到「一張紙條」，上面寫著「您的貨物正在寄出中，此空包絕非詐騙」，她猶豫問「該相信店家的話嗎？」

白車比較保值？內行人點出2關鍵：二手市場更賺

相對於買房，買車反而容易入手，而不少人在挑選車子時，除了性能配備和價格以外，顏色也是考量之一，一名網友在PTT發文詢問為何白色的車在二手市場上比較保值？內行人就分析其中原因，並點出兩個主要因素。

哪種內餡水餃不能接受？第一名不是韭菜 眾人點名這個：超噁

水餃是十分普及的美食之一，只要幾顆就能有飽足感，而且料理方便又快速，還能創造出不同口味，相當受歡迎。不過有一名網友好奇想知道，到底哪一種內餡的水餃是最不能被接受的，沒想到「玉米水餃」被許多人點名。

買到難吃水餃怎辦？網曝1招「加分秘訣」：解救口感變好吃了

冷凍水餃烹煮方便也容易果腹，但有一位網友就分享踩雷故事，他在大賣場買了一大箱一顆不到2元的便宜水餃，但沒想到卻意外地難吃，因此「把它打入冷宮」，但最終為了清理冰箱空間，只好拿出來再度料理，原PO向大家

全聯驚見顧客站到冰櫃上只為了這件事 眾人怒：沒公德心

相信許多人到賣場購物時，一定都會檢視包裝上的保鮮日期，避免買到即將過期的商品，有一名網友到全聯買東西時，竟發現有顧客直接站上冰櫃上，就只為了翻找效期比較長的商品，讓原PO看傻了眼。照片也引起眾人的討論，不少人都批評太沒公德心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。