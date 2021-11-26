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白車比較保值？內行人點出2關鍵：二手市場更賺

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇提問，為何白車在二手市場上比較保值？聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
一名網友好奇提問，為何白車在二手市場上比較保值？聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

相對於買房，買車反而容易入手，而不少人在挑選車子時，除了性能配備和價格以外，顏色也是考量之一，一名網友在PTT發文詢問為何白色的車在二手市場上比較保值？內行人就分析其中原因，並點出兩個主要因素。

原PO透露聽到不少車廠業務都說白色車子比較保值，而且二手價比其他顏色的車子多了3萬，這讓他相當疑惑，於是上網發文尋求解答，「白色車子為何比較保值？有沒有白色汽車的八卦？」

貼文一出，網友解釋「好顧」、「接受度高」是關鍵原因，「白色好顧，事實」、「因為老車白色的重新處理看起來有很新的錯覺，好賣；其他色的車，老車就是老車，很明顯」、「白的真的隨便擦拭都會光亮」、「就台灣人普遍喜歡白車，白車就會比較保值啊」、「比較多人要，比較好轉手，你是車商願意較高價收『量產普通車』，如果是很奇怪顏色，看客戶，難轉手點」、「其實應該規定車子就是要白的，白車的好處就是夜間識別度高，光這點就應該強制」。

根據《2021年汽車顏色偏好消費者調查》，從中國、德國、墨西哥和美國這4個世界最大汽車市場的4,000名25至60歲的人調查中，88%的人表示顏色是購買汽車的關鍵決定因素。據研究機構BASF的統計資料顯示，白、黑、灰、銀四種車色是最受歡迎的選項，在現售車輛的占比各為39%、16%、13%與10%，合計為總車輛數的八成。

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