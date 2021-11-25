老饕吃到飽的吃法為何？ 內行曝專業順序 網大推「這道菜」：先來兩盤

最近疫情趨緩，餐飲業也紛紛開放內用，不少民眾會去許久未去的吃到飽享用美食。一名網友表示，近日要去吃吃到飽餐廳，但是不知道該怎麼吃才是老饕的吃法，於是想問問網友們，「內行人吃東西的順序都怎麼吃？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他存了好久終於能夠去吃吃到飽餐廳，但是從沒吃過不太懂如何吃才是老饕的吃法，「總不會先喝氣泡水吧！」，於是他想問問，「究竟…內行人吃美食的順序為何？」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「剛坐下先一杯喝氮氣冷萃咖啡再吃肉」、「哈根達斯加到啤酒，只吃這個」、「只吃生蠔」、「東西變少了，海鮮感覺完全被放生了，吃羊排吧」、「生蠔先拿再來螃蟹」、「生蠔吃5輪配啤酒」、「炸蝦、羊排、啤酒」、「先來碗滷肉飯打底」。

大部分網友則大推「炒飯」，「炒飯配酥皮濃湯」、「響食天堂最頂的就是炒飯，先來兩盤」、「第一步先霸佔炒飯，要掃盤」、「炒飯先來3碗」、「內行的都吃炒飯配汽水」、「我一定是先吃一大盤炒飯」。有網友則建議先從甜點開始吃，「先去吃哈根達斯，跟別人反過來」、「反過來吃，先從甜點開始再去鹹食，保證都不用排隊還都吃得到」。

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