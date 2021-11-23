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城中城效應？外送員送餐到社區見恐怖環境嚇壞 網：感覺像鬼屋

聯合新聞網 / 綜合報導
網友外送餐點，見社區環境這樣有畏懼感。圖擷自「UberEats 台北（交流、討論區）」
網友外送餐點，見社區環境這樣有畏懼感。圖擷自「UberEats 台北（交流、討論區）」

平台外送員無論是送貨還是送餐點，總是風裡來雨裡去，卯足勁使命必達，但如果外送客戶是住在電梯損壞不能使用的4樓，而且社區環境超恐怖時，會想要繼續努力上樓嗎？有一名網友在臉書社群「UberEats 台北（交流、討論區）」PO出一張照片後，網友直呼「感覺像鬼屋！」

原PO貼文表示，日前接到一張北市南港區昆陽街的外送訂單，餐點送到時才發現「一樓崩壞的電梯，而2、3、4樓電梯也都封起來了」。不僅如此，原PO進入室內爬升4樓期間，眼中所見建築樓層年久失修外，住戶更在走道間擺滿雜物。原PO心想，一旦發生危險，是否又是城中城翻版，不由得心驚膽戰起來。原PO更貼出照片，佐證所言不差。

網友在看完照片後，紛紛留言回應表示「好恐怖唷」、「好恐怖，感覺電梯的縫會有一隻手伸出來」、「這什麼地址，太可怕了，要避開」、「真的像鬼屋」，有網友表示「繁華都市的表面，內在感受容易使人退避三舍」、「這跟高雄那棟有得比囉」。

沒想到PO文吸引同業網友跳出來留言分享「這家我送過，這個地方沒幾戶有人住，多半是廢墟」、「我之前送這裡，感覺走進去裡面都會有東西跑出來」、「下雨送4樓更可怕，還會用水桶接水」，更有網友分享其他地區「送過三重正義南路哨子乾麵那棟也是恐怖，當時還是11.12點時送的」、「信維市場樓上也是」，也有網友回應「4樓很多客人會點餐啊！」

網友外送餐點，見社區環境這樣有畏懼感。圖擷自「UberEats 台北（交流、討論區）」
網友外送餐點，見社區環境這樣有畏懼感。圖擷自「UberEats 台北（交流、討論區）」

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