現在赴陸工作好嗎？網友掀論戰 點「兩隱憂」恐成職涯絆腳石

過去許多陸商為吸引台灣人才，多祭出高薪、福利好的職缺鼓勵民眾赴陸工作。然而，一名網友就指出近來有機會能去大陸工作，希望透過此次經驗為職涯鋪路，不過仍在考慮中，因此想請教網友們「目前還建議去大陸工作嗎？」掀起網友們正反論戰。

原PO在工作板上發文表示，未來半年內有安排要去大陸工作，由於認為現職未來無升遷的可能性，因此想去大陸工作試試，希望透過未來兩年經驗作為「跳板」，回台後能有升職或讓履歷更豐富。

對此，網友們認為最重要的因素還是「薪水」，包括當地稅制、休假福利等也必須事前了解，「機票福利也要算一算，沒有的話不如待台廠」、「如果不怕新冠肺炎的話可以考慮」、「看薪水呀，目前疫情一年大概只能回台一次，能接受嗎？」、「月薪9萬如果還可以報加班費，一個月10萬底薪，含獎金年薪130至150萬元，我認為去見見世面也不錯」、「可以去啊！但未來要考慮清楚」。

然而反對派網友們指出，台陸兩地截然不同的生活環境是很大的問題，「不要想在中國過台灣習慣的生活」、「你的文章打出國...你知道你已經政治不正確了嗎？」、「朋友去了13年左右，最近回來說不習慣台灣了」、「去了不想回來很正常，你人脈、資歷、財產都在那邊」、「做足調查再去，最好真心落地生根融入當地文化」。

此外，因駐中經驗限制了未來發展也是隱憂之一，「每個月多3萬台幣但換來的是惡劣的環境、不便的交通、全然不同的生活習慣；在台灣還有6％勞退、方便的谷歌隨時可查資料、便宜又方便的健保、眾多的便利商店、幾乎無限制的自由，日後回台還可能因為這駐中經驗而難找工作」、「回來大公司很難找喔，自己想清楚」、「其實最後的情境應該改成想逃離，但在台灣找不到工作」。

不過，過來人則分享經驗談，指出薪水談越高越好，免得回台應各種理由遭砍薪，和家人商量好就好，也不必侷限自己需要在大陸待多久，然而當自己急著回台時，當下選擇也不一定很多，但回想過去經驗則認為「很值得」。