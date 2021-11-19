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客訂16公升飲料要求「B1爬到7樓」 外送員怒離場：有必要這樣玩？

聯合新聞網 / 綜合報導
美食外送平台興盛，但也經常傳出顧客、店家和外送員之間的爭議。 圖／聯合報系資料照片
美食外送平台興盛，但也經常傳出顧客、店家和外送員之間的爭議。 圖／聯合報系資料照片

美食外送平台興盛，不過消費者與外送員之間的爭議事件層出不窮。近日一名外送員就透露，他接到一筆位於大樓內的訂單，對方買了一共16.4公升的飲料，並要求外送員「從地下一樓走樓梯到七樓」，且不願協調溝通，讓他相當氣憤，決定直接拒送走人，對話曝光後掀起熱議。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文張貼對話截圖，畫面中可以看見，對方訂了2公升的青草茶、24罐600毫升的紅茶，加總下來的容量為16.4公升，並在訂單附註寫著「從地下一樓走樓梯上來七樓，謝謝」；隨後外送員抵達時，詢問是否有電梯能搭乘，對方回應「有，只是要磁扣」，並強調「你能送上來就送，不能就回報你公司」。

面對送單卡關，外送員提議將飲料放在電梯內，請客人將電梯按上樓取貨，並將費用放在電梯內後再按下樓，但對方卻一口回絕，且理由竟是「不方便出門，忽然得了一種出門就會死的病」。眼看交易不成，且對方似乎抱著惡作劇的心態，最後外送員決定將飲料全部送回原店家，並在文中無奈寫下「有必要這樣玩嗎？我猜真的送上去，你也不會接電話」。

該外送員貼出與顧客的對話。圖擷自facebook
該外送員貼出與顧客的對話。圖擷自facebook

對話曝光後，許多網友看了憤怒不已，紛紛留言「是有多懶，幫忙按個電梯會怎樣」、「看也知道故意的，讓他自己取消吧」、「還真是什麼人都有，太誇張」、「應該開放外送員也能評價顧客的制度」、「根本不尊重別人」；另外有同行則透露「我有接過他的單，內容是你的五倍，我前面已經有夥伴接到他的單請他下樓取，總之最後換我接，我也是拒送」、「這個客人已經被轉單很多次了」。

外送員 電梯

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