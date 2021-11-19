屏東枋山死亡車禍「重機直插賓士」 資深車迷推估時速達216

屏東枋山鄉台一線454.9公里昨（18日）發生死亡車禍，一輛重機騎士車速過快，撞上從停車場駛出的白色賓士車，重機直接插入賓士車身，騎士被卡在重機與賓士車之間，當場失去生命跡象，送醫搶救後晚間9點宣告不治。初步調查確認雙方都沒有酒駕，網路平台也廣泛討路這起事故，有疑似死者同行車友的對話曝光，指出「當時在他後方，騎到170都追不上」。還有機車車迷估算，重機的時速約216。

屏東縣枋山鄉海豚灣前面的超商，在18日下午2時30分左右發生死亡車禍。一輛直行重機直直撞上從停車場出來的白色賓士車，騎士連人帶車直接卡在小客車後擋風玻璃，車殼零件也散落一地。賓士車駕駛及乘客都只有受到輕傷，重機駕駛傷勢嚴重，送醫搶救後晚間9時宣告不治。

這起交通事故引發網友熱議，隨著監視器畫面與直擊民眾的行車紀錄器來看，車迷估算機車時速最快約有200，他指出，透過事故地點的Google maps來看，機車駕駛是有時間可以反應的，但在平面道路上，任何車輛都不應該以超高速行駛。

網路傳出疑似死者同行車友的對話。圖擷自 PTT

網路上也傳出一張對話截圖，疑似是死者的同行車友LINE群組，裡面的網友表示，當時騎在死者後方，時速騎到170都追不上他。有車友貼出當時目擊民眾的行車紀錄器，透過行車紀錄器畫面的秒數，來計算重機騎士的車速，推估撞擊到賓士車以前，重機行駛時速飆到216公里。

網友們看完後驚呼「太可怕了，時速200」、「人直接卡進車裡…..」、「不超速會撞成這樣？」、「超級快，把賓士車撞到飛起來轉180度」、「高速公路騎210都很危險，公路還這樣」、「重機如果騎6.70，根本不可能撞那麼慘」、「機車把汽車撞到位移，這個衝擊力！」、「汽車駕駛搞不好根本沒想到，會有人用超過時速180衝過來，說真的我還真沒遇到路上有人騎這麼快從我面前過去，沒經驗可能就會誤判對方跟我的距離」。