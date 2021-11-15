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店員看出貨廠商是詐騙慣犯！好心要客人別領貨竟被回嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
超商店員提醒客人包裹疑似是詐騙，卻被客人反嗆。示意圖。圖／聯合報系資料照片
超商店員提醒客人包裹疑似是詐騙，卻被客人反嗆。示意圖。圖／聯合報系資料照片

臉書一頁式網站詐騙案件層出不窮，一名超商店員近日遇到客人前來取貨，他看了出貨廠商發現是詐騙慣犯，便提醒對方「建議不要拿，怕你被騙」，想不到客人卻回嗆「一千多還好吧」，且執意領貨，讓他無言表示「講不聽耶，一週至少會遇到1到2個」。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他是一名超商店員，近日遇到一名客人前來取貨，他看了收銀機後發現貨物狀態有異狀，詢問客人「這是在FB買的嗎，是的話建議不要拿」，客人說「是啊，怎麼了？」他則說「怕你被騙！」

想不到客人竟回答「一千多還好吧」，該網友不死心繼續提醒客人「這個是大陸寄來的，都是寄假貨」，但客人仍不聽勸，告訴他「沒關係，還是要領！」，該網友最後強調，「這個廠商是詐騙慣犯，不取貨沒關係的」。

該網友表示，「都已經表明是表明是詐騙了，還硬要取貨？到底？嫌錢多拿去捐啊，幹嘛要給大陸騙錢，講不聽耶，一週至少會遇到1到2個」。

其他網友則留言「做到告知的義務就好啦，其餘不用講太多」、「有些人就是喜歡拿錢買經驗」、「每天一堆，傻子不管怎樣阻止都沒用唯一解決辦法就是讓他沒錢去工作，就不會有閒錢被騙」。

還有人說，「其實甘願被騙的人不在少數，我也曾經力勸一個FB友並且貼165的詐騙案例給他看，最後他還是選擇繼續匯錢然後封鎖我」。

詐騙 超商 爆怨公社

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